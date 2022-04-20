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СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Чи змінить хід війни нова допомога Заходу: яку зброю Україна отримає найближчим часом

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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20 квітня, 17:46
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Збройні сили України вже перевершують Росію з багатьох видів озброєнь
ПТРК Javelin і NLAW не йдуть у жодне порівняння з радянською "шайтан-трубою" РПГ-7. Фото: колаж "Сьогодні"
ПТРК Javelin і NLAW не йдуть у жодне порівняння з радянською "шайтан-трубою" РПГ-7. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 56-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти посилюють наступ на сході нашої країни з метою захопити всю Донецьку та Луганську області, після чого, ймовірно, можуть намагатися прорватися до інших регіонів України.

Для відбиття атак противника Україні необхідно дедалі більше тяжкого озброєння. Президент Володимир Зеленський щодня просить західних партнерів надати нам таку допомогу. І треба зазначити, що Захід не лише забезпечив Україну оборонною зброєю, але найближчим часом обіцяє надати і важче озброєння.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, які країни нададуть Україні військову допомогу найближчим часом і як вона вплине на перебіг війни.

Росія стягнула на Донбас усіх, хто може воювати

Майже два місяці Україна відбиває атаки армії Росії. Як зазначив президент Володимир Зеленський, російські окупанти "зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне воювати".

"Ми виступаємо проти армії, яка реально вважалася другою або третьою за потужністю. Якби Україна отримала доступ до всієї зброї, якої потребує, яка є у її партнерів і яка порівнянна зі зброєю, що використовує Росія, українці вже завершили б цю війну", – заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський: "Якби Україна мала зброю, ми б уже закінчили війну"
Володимир Зеленський: "Якби Україна мала зброю, ми б уже закінчили війну"

За даними Пентагону, у рамках підготовки до другого етапу війни Росія зосередила на Донбасі не менше 76 батальйонно-тактичних груп, а на північ від України ще близько 22 БТГ. Зазначається, що загальна кількість військових РФ найближчим часом на цій ділянці може становити 80-100 тисяч осіб, таким чином, співвідношення сил може становити 5 росіян до 1 українця або навіть 7 до 1.

У зв'язку з цим 19 квітня представники низки країн заявили, що мають намір надати Україні більше важке озброєння, у тому числі бронетехніку, протитанкові та протиповітряні засоби.

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Румунія

Бухарест вирішив надати нашій країні партію летальної зброї із власних резервів, призначених для національної оборони. Однак для цього владі країни доведеться ухвалити поправку до закону, згідно з якою Румунія зможе постачати озброєння не лише країнам, що є членами НАТО, а й "потенційним союзникам Альянсу". У документі наголошується, що така потреба виникла через "воєнне вторгнення Росії в Україну". Що саме отримає Україна від румунських союзників, поки що не відомо.

Румуни мають свої танки TR-85M1
Румуни мають свої танки TR-85M1 "Bizonul" і реактивні системи залпового вогню LAROM / Фото: Колаж "Сьогодні"

Німеччина

Влада ФРН змінила свою позицію щодо надання Україні військової допомоги. Після телефонної розмови з лідерами західних країн, включаючи президента США Джозефа Байдена, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова далі підтримувати Україну у військовому та фінансовому відношенні. Щоправда, Шольц зазначив, що ФРН практично вичерпала кількість зброї, яку вона може поставити зі своїх власних запасів. Наразі уряд країни веде переговори з виробниками зброї та військової техніки, щоб у стислі терміни надати Україні протитанкові та протиповітряні засоби, за які заплатить Берлін.

"Ми надамо необхідні гроші для покупки. Ціль полягає в тому, щоб посилити українську армію, щоб вона могла відбити російську атаку", – сказав Шольц.

Шольц готовий надати Україні зброю / Фото: колаж "Сегодня"
Шольц готовий надати Україні зброю / Фото: колаж "Сегодня"

Нідерланди

Нідерланди почнуть постачати Україні тяжке озброєння, включаючи бронетехніку. Про це заявив прем’єр-міністр країни Марк Рютте.

"Разом із союзниками ми розглядаємо можливість постачання додаткових важких озброєнь", – сказав прем'єр.

Цю ж інформацію підтвердила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Війна в Україні переходить у нову фазу, оскільки Путін почав наступ на Донбасі. Ми продовжимо підтримувати Україну. Саме тому Нідерланди у співпраці з іншими країнами поставлятимуть важчу військову техніку, включаючи бронетехніку", – написала вона на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема йдеться про передачу Україні 155 мм самохідних гармат-гаубиць PzH 2000.

Самохідна гармата-гаубиця PzH 2000
Самохідна гармата-гаубиця PzH 2000 / Фото: Wikipedia

США

Сполучені Штати Америки надішлють в Україну більше військової техніки та артилерії. Таке рішення оголосив президент США Джо Байден після розмови із лідерами країн-союзників.

У новому пакеті допомоги Україні у розмірі 800 мільйонів доларів США надають:

  • 11 вертольотів Мі-17;
  • 300 безпілотників останнього покоління SwitchBlade;
  • 18 гаубиць;
  • 200 бронетранспортерів M113;
  • 10 протиартилерійських радарів;
  • 500 протитанкових ракет Javelin;
  • 30 000 комплектів бронежилетів та касок;
  • захисне обладнання захисту від хімічних атак.

Байден заявив, що Україна отримає від США більше артилерії/Фото: колаж: "Сьогодні"
Байден заявив, що Україна отримає від США більше артилерії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Канада

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його держава направить до України важку артилерію.

"Канада направить в Україну важку артилерію. Подробиці ми оголосимо найближчими днями", – сказав він.

Джастін Трюдо направить в Україну важку артилерію / Фото: колаж "Сьогодні"
Джастін Трюдо направить в Україну важку артилерію / Фото: колаж "Сьогодні"

Великобританія

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, виступаючи перед парламентом, заявив, що Україна отримає додаткову зброю Зокрема йдеться про артилерію.

"Це стане артилерійським протистоянням, їм потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо на додаток до багатьох інших форм підтримки", – заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон.

За словами міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, допомога летальною зброєю Україні включатиме артилерію більшої дальності, боєприпаси та зенітну зброю.

Борис Джонсон: "Україні потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо"
Борис Джонсон: "Україні потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо" / Фото: Facebook

Фінляндія

Президент Фінляндії Саулі Нііністе на пропозицію уряду ухвалив рішення про направлення в Україну додаткової військової допомоги. Про це повідомило Міністерство оборони країни, зазначивши, що не може розкрити подробиць про утримання допомоги, способи доставки та терміни, щоб забезпечити доставку вантажу до місця призначення.

Саулі Нііністе заявив про додаткову військову допомогу Україні. Фото: 1tv.ge
Саулі Нііністе заявив про додаткову військову допомогу Україні. Фото: 1tv.ge

Норвегія

Норвегія вже передала Україні близько сотні зенітно-ракетних комплексів "Містраль". Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії

"Конфлікт в Україні може затягнутися, і країна залежить від міжнародної підтримки, щоб протистояти російській агресії. Тому уряд вирішив подарувати Україні ЗРК "Містраль", – заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

ЗРК "Містраль" призначений для знищення літаків, що низько летять, і вертольотів. Максимальна швидкість ракети – 800 м/с, дальність стрільби – 500-6000 м. Довжина ракети – близько 1,9 м, діаметр – 90 мм, її маса – майже 19 кг (бойової частини – 3 кг). Поразка – 1800 кульками вольфрамового сплаву. Маса пускової установки – 24 кг.

"Містраль" розроблений у Франції компанією MBDA і в 1987 прийнятий на озброєння сухопутних військ Франції. 2000 року з'явився вдосконалений варіант, "Містраль 2". Яка саме модифікація передана Україні – не повідомляється.

Норвегія передала Україні близько сотні ЗРК "Містраль". Фото: t.me/pavlovskynews
Норвегія передала Україні близько сотні ЗРК "Містраль". Фото: t.me/pavlovskynews

Італія

Італійський парламент ухвалив одноголосно рішення про відправці зброї Україною. Про це прем'єр-міністр країни Маріо Драгі заявив в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Рішення про відправку зброї було прийнято в парламенті практично одностайно. Умови питання зрозумілі: з одного боку, є народ, який зазнав нападу, з іншого боку – армія агресора. Як найкраще допомогти постраждалим? Санкції необхідні для ослаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям безпосередньо, що ми й робимо. Не зробити цього було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здавайтеся, приймайте рабство та підпорядкування – повідомлення, що суперечить нашим європейським цінностям солідарності", – наголосив Драгі.

Італія допоможе Україні зі зброєю. Фото: колаж "Сьогодні"
Італія допоможе Україні зі зброєю. Фото: колаж "Сьогодні"

19 квітня речник Міністерства оборони США Джон Кірбі повідомив, що Україна отримала від західних партнерів кілька літаків та запчастини для їх ремонту. Однак у ЗСУ цю інформацію спростували, зазначивши, що в Україну прибули лише запчастини.

Нова зброя ЗСУ може змінити перебіг війни

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що надання Заходом Україні нової зброї може кардинально змінити хід війни, зменшити кількість втрат у лавах ЗСУ та прискорити перемогу України.

"Сьогодні ми вже перевершуємо противника за багатьма видами зброї. Можна сказати, що йде війна поколінь озброєння. Росіяни воюють за допомогою старої, радянської, злегка модернізованої, зброї. В українців зброя більш сучасна та ефективна. Вона випереджає російську як мінімум на покоління, а то й на два", – каже "Сегодня" Жданов.

Експерт зазначає, що в Україні не залишилося жодного російського танка "Т-90", який у РФ називали найсучаснішим і "невбивним".

"Жодного "Т-90" у них не залишилося. Ми всі спалили. Їх навіть не врятували наварені на вежі "мангали". Знищено бойові плаваючі машини БМД-3. Російська техніка не може врятуватися від протитанкових ракетних комплексів Javelin та NLAW, які ВСУ володіє суперсучасними гранатометами, які не йдуть ні в яке порівняння з радянською "шайтан-трубою" РПГ-7 Якщо ж зараз в Україну прибудуть новітні гаубиці, ракети, вертольоти, безпілотники – це допоможе ВСУ не тільки протистояти окупантам , але й повністю їх знищити", – підсумував Жданов.

Олег Жданов: "Зброя українців випереджає російське як мінімум на покоління, а то й на два"
Олег Жданов: "Зброя українців випереджає російське як мінімум на покоління, а то й на два" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про те, що необхідно Україні , щоб зупинити війну. У тому числі Київ попросив зброю.

Також ми інформували, що в Україні "почали прибувати" вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації президента США Джо Байдена нашій країні.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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