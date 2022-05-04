Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Зеленский заявил, что из Мариуполя нужно спасти и гражданских, и военных

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 00:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам главы страны, российские войска не соблюдают договоренности
Зеленский рассказал про эвакуацию людей из Мариуполя / Коллаж "Сегодня"
Зеленский рассказал про эвакуацию людей из Мариуполя / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают удары по "Азовстали", где находятся мирные жители и украинские военные. Оккупанты пробуют штурмовать комплекс. Однако каждый день власть страны пытается договорится про эвакуацию людей из "горячих точек".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Реклама

"Безусловно, мы продолжим делать все, чтобы достать из Мариуполя и "Азовстали" всех наших людей. Это сложно. Но нам нужны все, кто там остается: и гражданские, и военные. Не было дня, чтобы мы не занимались этим вопросом. Нам удалось достичь прекращения огня почти на трое суток ради того, чтобы гуманитарный коридор заработал. Сейчас российские войска не соблюдают договоренности", – говорит президент страны.

Ситуация в Мариуполе

Целую ночь по территории завода "Азовсталь" работала вражеская корабельная артиллерия. Об этом рассказал замкомандира батальона "Азов", который остается на территории комбината вместе с сотнями гражданских лиц. Погибли две гражданские женщины. Более 10 гражданских получили ранения разной степени сложности.

По словам представителя "Азова", сейчас российские солдаты пытаются всеми имеющимися силами штурмовать территорию предприятия, где все еще находятся гражданские лица.

Реклама

Ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, поскольку у людей заканчиваются вода, еда и медикаменты.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 3 мая
1
Личный состав 24 200
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1062
Танки
5
ББМ 2567
ББМ
6
Артиллерия 475
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 162
РСЗО
9
БПЛА 291
БПЛА
10
Корабли/катера 10
Корабли/катера
11
Транспорт 1843
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Спас Киев от техногенной катастрофы… Андрей Никончук - солдат ракетно-зенитного подразделения, защищавшего Киевскую ГЭС. Благодаря точности и хладнокровности “зенитчика” нашим ПВО удалось уничтожить множество воздушных целей, в том числе и ракет, которые были направлены на разрушение ГЭС. Погиб в результате вражеского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37812.75

Binance Coin (BNB)

383.02

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

98.88

Theta (THETA)

2.28

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.83

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять