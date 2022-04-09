Зеленский заявил, что один из лидеров ЕС требовал доказательств резни в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер правительства одной из стран ЕС потребовал доказательств резни в Буче. Он допустил, что зверства оккупантов якобы могло быть нашим фейком. СМИ пишут, что речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане, который отказался помогать Украине в войне против РФ.
Об этом Зеленский сказал в интервью BILD.
В тексте отмечается, что топ-политик из ЕС требовал у Зеленского доказательства того, что военные преступления армии РФ в Буче не были инсценировкой.
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"Покажите нам доказательства того, что это не постановка", – цитировал Зеленский чиновника.
Президент подтвердил, что политик из ЕС – глава европейского правительства. Однако отказался уточнять, кто именно это был.
Зеленский говорил об Орбане
"Европейская правда" и "Украинская правда" со ссылкой на свои источники подтвердили, что Зеленский говорил о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.
Непонятно, где и когда премьер требовал предоставить доказательства. После Бучанской резни, пишут СМИ, общения сторон Будапешта и Киева не было.
В министерстве иностранных дел Украины уже упрекнули Венгрию, которая не признала ответственность России за Бучанскую резню. В свою очередь посол Украины в Польше Андрей Дещица предложил, чтобы Орбана заставили посетить Бучу и показать преступления, "соучастником которых был и он".
Венгрия отказалась помогать Украине
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна прикладывает массу усилий, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не пойдет на просьбы украинской стороны. В частности, Венгрия отказалась предоставить Украине помощь, запретила возить оружие в Украину через их страну, а также выступила против санкций против РФ.
"Остановка газа и нефти из России сделает невозможными поставки энергии в нашу страну, одновременно приведет к резкому росту стоимости ирригации. Поэтому мы по-прежнему не поддерживаем распространение санкций на поставки энергоресурсов", – сказал он.
Кроме того,премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского в числе тех, кто мешал повторному избранию его партии. Об этом он заявил в своем выступлении после выборов.