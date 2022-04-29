"Жара" під Харковом та успіхи ЗСУ: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Російські військові продовжують бомбардування по інфраструктурі країни та житлових районах

Зеленський розповів про ситуацію в Харківській області / Колаж "Сьогодні"

В Харківської області зараз жорстока ситуація, проте українські військові мають важливі тактичні успіхи.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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Також на Донбасі окупанти роблять все, щоб знищити будь-яке життя.

"Постійні жорстокі бомбардування по інфраструктурі та житлових районах свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною. Оборона нашої землі та захист наших людей – це боротьба за життя для Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Краматорська, Слов'янська, Мар'янки та всіх інших міст та громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни", – каже Володимир Зеленський.

Коли настане світ?

Наразі українці постійно думають, коли в Україні настане мир, а окупанти підуть із нашої землі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на це питання водночас є і немає відповіді.

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"Очевидно, що щодня – а особливо сьогодні, коли розпочався третій місяць нашого опору – всіх в Україні непокоїть питання про мир. Про те, коли це все закінчиться. Про те, коли і що може стати перемогою для України. На це питання одночасно і є і немає простої відповіді: коли буде перемога – її відчує кожен, коли настане світ – його побачить кожен, але щоб це сталося – і сталося швидше – ми повинні думати не про те, коли і що це буде. день про те, як зробити перебування окупантів на нашій землі ще болючішим", – зазначив президент.

Також він додав, що Україна готова до миру ще з часів початку війни на Донеччині.

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