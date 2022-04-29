"Жара" под Харьковом и успехи ВСУ: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Российские военные продолжают бомбардировки по инфраструктуре страны и жилым районам

Зеленский рассказал про ситуация в Харьковской области / Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области сейчас жестокая ситуация, однако у украинских военных есть важные тактические успехи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

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Также на Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить любую жизнь.

"Постоянные жестокие бомбардировки по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной. Оборона нашей земли и защита наших людей – это борьба за жизнь для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянская, Марьянки и всех других городов и общин Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины", – говорит Владимир Зеленский.

Когда наступит мир?

Сейчас украинцы постоянно думают, когда в Украине наступит мир, а оккупанты уйдут с нашей земли. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на этот вопрос одновременно есть и нет ответа.

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"Очевидно, что каждый день – а особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, – всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все закончится. О том, когда и что может стать победой для Украины. На этот вопрос одновременно и есть и нет простого ответа. Когда будет победа – ее почувствует каждый. Когда наступит мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще больнее", — отметил президент.

Также он добавил, что Украина готова к миру еще со времен начала войны на Донбассе.

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