Жданов розповів, як Лукашенко уникнув вторгнення своїх військ в Україну

Військовий експерт вважає, що головне завдання Білорусі – не допустити ударів у спину російським військам

Олег Жданов розповів, що для Лукашенка завдання не допустити ударів у спину російським військам. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко уникнув прямого вторгнення своїх військ в Україну. За його словами, головне завдання Білорусі – не допустити ударів у спину російським військам.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі проєкту FREEDОМ на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Браво Лукашенку. Він сказав Путіну, що головне завдання Білорусі – не допустити ударів у спину російським військам. І показується, що він грудьми захищає російську спину, але водночас армію Білорусі буде передислоковано на північні та західні кордони до країн Балтії та Польщі", – сказав Жданов.

Він додав, що військ для введення в Україну фактично не залишиться і, в такий спосіб, Лукашенко уникає прямого вторгнення на територію нашої країни.

Червоної кнопки у Путіна немає! Жданов розкрив секрет ядерної валізки

У президента Російської Федерації Володимира Путіна немає червоної кнопки, яка активує ядерну зброю. Процедура її застосування зовсім інша. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів телеведучому Євгену Кисельову в ефірі проєкту FREEДОМ на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Процедура виглядає таким чином: він віддає наказ на застосування ядерної зброї і видає ключ, який дозволить ввести в кодоблокувальному пристрої спеціальний код, і він відкриє доступ до пускових установок, до застосування ядерної зброї", — розповів Жданов.

Він зазначив, що так просто зняти кодовий замок і отримати доступ до пускових установок не можна.

"Там дуже якісна сталь, яку болгарками не розріжеш. Для того, щоб оператор зайшов до пускової установки, він повинен розблокувати кодоблокувальний пристрій, він повинен ввести код. У Путіна тільки частина коду. Він видає головну частину коду, а далі, йдучи по сходинках системи управління, цей код доповнюється або підтверджується на відповідних інстанціях. Якщо десь відбудеться збій – кодоблокувальний пристрій зняти буде неможливо. Завдання ядерного удару буде неможливе", — зазначив Жданов.

Також він додав, що якщо знайдеться людина, яка теж має частину до коду із запуску ядерної зброї, і вона знищить цю частину, що запустити ядерну зброю буде неможливо.

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