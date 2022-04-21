Жданов рассказал, как Лукашенко избежал вторжения своих войск в Украину

Военный эксперт считает, что главная задача Беларуси – не допустить ударов в спину российским войскам

Олег Жданов рассказал, что для Лукашенко задача не допустить ударов в спину российским войскам. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко избежал прямого вторжения своих войск в Украину. По его словам, главная задача Беларуси – не допустить ударов в спину российским войскам.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире проекта FREEDОМ на Youtube-канале "Украина 24".

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"Браво Лукашенко. Он сказал Путину, что главная задача Беларуси – не допустить ударов в спину российским войскам. И показывается, что он грудью защищает российскую спину, но при этом армия Беларуси будет передислоцирована на северные и западные границы к странам Балтии и Польши", – сказал Жданов.

Он добавил, что войск для введения в Украину фактически не останется и, таким образом, Лукашенко уходит от прямого вторжения на территорию нашей страны.

Красной кнопки у Путина нет! Жданов раскрыл секрет ядерного чемоданчика

У президента Российской Федерации Владимира Путина нет красной кнопки, которая активирует ядерное оружие. Процедура его применения совсем другая. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал телеведущему Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале "Украина 24".

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"Процедура выглядит следующим образом: он отдает приказ на применение ядерного оружия и выдает ключ, который позволит ввести в кодобликировочные устройства специальный код, и он откроет доступ к пусковым установкам, к применению ядерного оружия", — рассказал Жданов.

Он отметил, что так просто снять кодовый замок и получить доступ к пусковым установкам нельзя.

"Там очень качественная сталь, которую болгарками не разрежешь. Для того чтобы оператор зашел к пусковой установке, он должен разблокировать кодоблокировочное устройство, он должен ввести код. У Путина только часть кода. Он выдает главную часть кода, а дальше идя по ступеням системы управления этот код дополняется или подтверждается на соответствующих инстанциях. Если где-то произойдет сбой — кодоблокировочное устройство снять будет невозможно. Нанесение ядерного удара будет невозможно", — отметил Жданов.

Также он добавил, что если найдется человек, у которого есть тоже часть к коду по запуску ядерного оружия, и он уничтожит эту часть, то запустить ядерное оружие будет невозможно.

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