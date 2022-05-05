Чекати на нове відео? Адвокат Шарія прокоментувала його арешт

Сталіна Гуревич розповіла, чи справді пропагандист перебуватиме під підпискою про невиїзд

Адвокат Сталіна Гуревич прокоментувала арешт Анатолія Шарія. / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокат Анатолія Шарія Сталіна Гуревич не виключила, що той справді може перебувати під підпискою про невиїзд.

Про це Гуревич повідомила у коментарі сайту "Сьогодні".

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Такий висновок адвокат зробила, виходячи з того, що Шарій нібито засвітився своєю присутністю в соцмережі.

"Не виключено, що увечері можемо з'явитися відео, записане Анатолієм", – повідомила Гуревич.

Двома годинами раніше Сталіна Гуревич не підтверджувала, але й не спростовувала затримання Шарія. Такої самої позиції вона дотримується і зараз.

Додамо, що о 17:38 у Telegram-каналі Анатолія Шарія опублікували фото, яке нібито підтверджує, що він уже не під арештом.

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Іспанські ЗМІ повідомляють, що Шарія відпустили під підписку

Таке рішення ухвалив суддя Національного суду Іспанії. У Барселоні журналіста незабаром чекатиме судове рішення про екстрадицію, пише іспанське видання Еlmundo.

Голова Центрального навчального суду № 4 Хосе Луїс Калама, який вестиме справу пропагандиста, вилучив у нього паспорт та заборонив залишати країну.

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Калама погодився на ці заходи на вимогу прокуратури, яка виключила клопотання про тюремне ув'язнення, оцінивши відсутність ризику втечі у зв'язку з корінням затриманого в Іспанії, де він проживає вже сім років, і тим, що має в порядку всі документи.

Крім того, зараз Україна має 40 днів на те, щоб подати запит про екстрадицію. Прокуратура Іспанії розгляне злочини, в яких він звинувачується, і ухвалить рішення, видавати його Україні чи ні.

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