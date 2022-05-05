Ждать нового видео? Адвокат Шария прокомментировала его арест

Сталина Гуревич рассказала, действительно ли пропагандист находиться на подписке о невыезде

Адвокат Сталина Гуревич прокомментировала арест Анатолия Шария. / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокат Анатолия Шария Сталина Гуревич не исключила, что тот действительно может находиться на подписке о невыезде.

Об этом Гуревич сообщила в комментарии сайту "Сегодня".

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Такой вывод адвокат сделала исходя из того, что Шарий, якобы, засветился своим присутствием в соцсети.

"Не исключено, что вечером можем появиться видео, записанное Анатолием", – сообщила нам Гуревич.

Двумя часами ранее Сталина Гуревич не подтверждала, но и не опровергала задержания Шария. Такой же позиции она придерживается и сейчас.

Добавим, что в 17:38 в Telegram-канале Анатолия Шария опубликовали фото, якобы подтверждающее, что он уже не под арестом.

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Испанские СМИ сообщают, что Шария отпустили под подписку

Такое решение принял судья Национального суда Испании. В Барселоне журналиста вскоре будет ждать судебного решения об экстрадиции, пишет испанское издание Еlmundo.

Глава Центрального учебного суда № 4 Хосе Луис Калама, который будет вести дело пропагандиста, изъял у него паспорт и запретил покидать страну.

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Калама согласился на эти меры по требованию прокуратуры, которая исключила ходатайство о тюремном заключении, оценив отсутствие риска побега в связи с корнями задержанного в Испании, где он проживает уже семь лет, и тем, что у него в порядке все документы.

Кроме того, сейчас у Украины есть 40 дней на то, чтобы подать запрос об экстрадиции. Прокуратура Испании рассмотрит преступления, в которых он обвиняется, и примет решение, выдавать его Украине или нет.

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