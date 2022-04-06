Житель Київщини загинув від вибуху машини, яку замінували окупанти

У поліції закликали громадян не торкатися предметів, не перевірених фахівцями

Чоловік отримав травми черева та тазу. / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Житель Броварського району Київської області загинув від вибуху замінованої окупантами машини.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Що сталося

"4 квітня 32-річний мешканець села Гоголів прямував до села Плоске, де виявив свою автівку. Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не чекав зачистки території, натомість сів у авто і поїхав додому. На подвір’ї садиби чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чоловік отримав травми черева та таза, несумісні з життям. Виявилося, що автомобіль був замінований російськими військовими.

У поліції звернулися до громадян, які повертаються на звільнені від окупантів території, із закликом не торкатися предметів та речей, заздалегідь не перевірених фахівцями, а також порадили повертатись до помешкань після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень.

Фото – facebook.com/pol.kyivregion.

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Фото – facebook.com/pol.kyivregion.

Нагадаємо, Асоціація саперів підрахувала, що в Україні потрібно розмінувати приблизно 1/6 частину території – 82,5 тисячі квадратних кілометрів. Потенційно небезпечні території експерти нанесли на карту.

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