Мэр Лозовой попросил жителей эвакуироваться

Мэр города Лозовая, что в Харьковской области, Сергей Зеленский порекомендовал местным жителям эвакуироваться. По его словам, сейчас прямой угрозы городу нет, но стали все чаще возникать угрозы ракетных ударов со стороны РФ.
Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.
"Я как городской голова забочусь о вашей безопасности, поэтому вынужден рекомендовать вам переехать в более безопасные места собственным транспортом. На данный момент нет угрозы для Лозовщины, но в последние дни стала чаще возникать угроза ракетных ударов. Провели переговоры с руководством Полтавской области по поводу помощи в размещении лозовчан", – написал он.
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Так, 4 апреля из Лозовой в Полтавском направлении будут курсировать электрички. Время отправления 12:00, 13:00 и 14:00.
Напомним, днем 3 апреля в Лозовой была объявлена угроза ракетного удара. 2 апреля по Лозовой ударили ракетами, четыре человека получили ранения. В результате обстрелов Лозовая осталась без электричества и воды. Восстановительные работы продолжаются.
Ситуация в Харьковской области
- Российские военные 28 марта нанесли ракетный удар по городу Люботин под Харьковом, есть жертвы. В результате ракетных обстрелов были повреждены 7 домов и автомобиль. Под завалами одного из домов найден погибший мужчина, ранения получили 7 человек.
- В Харькове за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 47 артиллерийских, минометных, танковых ударов по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ. Также зафиксировано около 380 обстрелов из РСЗО типа "Град" и "Смерч".
- Из-за местных изменников и большого количества врагов оккупанты взяли в полную блокаду город Изюм Харьковской области.
- В Харьковской области оккупанты расстреляли авто с маленьким ребенком. Погибли женщина, мужчина и трехлетний малыш. Машину нашли на автодороге между двумя селами, вероятно, семья пыталась эвакуироваться.