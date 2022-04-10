Жителі Луганщини зможуть евакуюватися 9 поїздами: список на 10 квітня

10 квітня жителі Луганщини можуть евакуюватися за допомогою 9-х безоплатних евакуаційних поїздів.
Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Список напрямів
Як зазначається, "Укрзалізниця" призначила на сьогодні низку евакуаційних поїздів зі сходу України:
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- №5501 Новозолотарівка – Лозова, відправлення із Новозолотарівки о 14:00;
- №46/45 Лозова – Ужгород, час відправлення уточнюється;
- №274/273 Слов’янськ – Львів, відправлення зі Слов’янська о 14:00;
- №138/137 Лозова – Хмельницький, час відправлення уточнюється;
- №142/141 Лозова – Львів, час відправлення уточнюється;
- №239/240 Покровськ – Тернопіль, відправлення з Покровська о 10:00;
- №235/236 Покровськ – Чернівці, відправлення з Покровська о 13:00;
- №241/242 Покровськ – Львів, відправлення з Покровська о 14:00;
- №233/234 Покровськ – Чоп, відправлення з Покровська о 16:30.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" оприлюднила список поїздів на 10 квітня по всій країні