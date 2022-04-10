Жители Луганской области смогут эвакуироваться 9 поездами: список на 10 апреля

10 апреля жители Луганской области могут эвакуироваться с помощью 9 бесплатных эвакуационных поездов.
Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Список направлений
Как отмечается, "Укрзализныця" назначила на сегодняшний день ряд эвакуационных поездов с востока Украины:
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- №5501 Новозолотаровка – Лозовая, отправление из Новозолотаровки в 14:00;
- №46/45 Лозовая – Ужгород, время отправления уточняется;
- №274/273 Славянск – Львов, отправление из Славянска в 14:00;
- №138/137 Лозовая – Хмельницкий, время отправления уточняется;
- №142/141 Лозовая – Львов, время отправления уточняется;
- №239/240 Покровск – Тернополь, отправление из Покровска в 10:00;
- №235/236 Покровск – Черновцы, отправление из Покровска в 13:00;
- №241/242 Покровск – Львов, отправление из Покровска в 14:00;
- №233/234 Покровск – Чоп, отправление из Покровска в 16:30.
Напомним, "Укрзализныця" обнародовала список поездов на 10 апреля по всей стране