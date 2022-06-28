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СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Живу кожен день як останній – український мер Херсона дав інтерв'ю "Сьогодні" напередодні викрадення

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Павло Заяць Павло Заяць
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28 червня, 16:02
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Ігор Колихаєв поспілкувався з нашим журналістом за лічені години до того, як за ним прийшла ФСБ
Ігор Колихаєв заявив, що щодня намагається "бути корисним Херсону та його городянам"
Ігор Колихаєв заявив, що щодня намагається "бути корисним Херсону та його городянам" / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Херсона Ігор Колихаєв за лічені години до свого викрадення встиг дати ексклюзивне інтерв'ю для сайту "Сьогодні". Ми запитали його про те, як йому живеться і працюється в окупованому місті, чим саме він та його команда займаються, як живеться звичайним людям. На наші запитання він відповів письмово, повідомив, що українського мобільного зв'язку в місті практично немає, з інтернетом також великі проблеми.

На одне з запитань про те, якими є його прогнози щодо ситуації в місті, він відповів нам так:

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"Я живу кожен день як останній, щодня намагаюся бути корисним Херсону та його городянам, яким 27 листопада 2020 року я дав клятву міського голови. І, повірте, це не пафосні промови з мого боку. Я офіцер, для мене клятви – непорушні. На мене зараз з усіх боків ллються брудні звинувачення, мовляв, я якийсь там колаборант і співпрацюю з "новою владою"... Я знаю, хто ці плітки поширює і знаю чому – бо до цих спікерів є мільярд запитань: де ви ховалися, коли ваше місто виживало і змітало з полиць останні крихти хліба, чому ви не допомагали волонтерам, які ціною своїх життів вивозили під кулями людей і завозили в місто хоч невеликі партії продуктів та медикаментів? Чим ви займалися, коли місто палало від обстрілів, а активістів викрадали? Понад 300 людей зникли за перші тижні окупації!"

За словами Колихаєва, на початку війни він вирішив залишатися в Херсоні і ні на день не виїжджав з міста. Працював, як зрозуміло з його інтерв'ю, віддалено.

"Ми перейшли на дистанційне управління і працюємо в різних приміщеннях, проводимо оперативні наради, спілкуємося, вирішуємо нагальні питання. Крім того, я отримую інформацію від самих городян, бо часто виходжу на вулицю, гуляю парком – це важливо, щоб люди бачили мене в місті, що я живий і здоровий, поряд з ними", – розповів мер.

Нагадаємо, про викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва стало відомо 28 червня. Дану інформацію оприлюднила у Facebook радниця міського голови Галина Ляшевська. За її даними, Колихаєва "затримали озброєні співробітники Росгвардії і, найімовірніше, ФСБ", коли той приїхав до однієї з комунальних установ.

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"Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z і відвезли. Впевнена, що арешт Колихаєва пов'язаний з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі пригрозив арештом. Колихаєв не пішов", – повідомила Ляшевська.

Повне інтерв'ю з Ігорем Колихаєвим читайте завтра, 29 червня, на сайті "Сьогодні".

Українська армія наступає на Херсон

Збройні сили України підходять до Херсона. У Мережі з'являлася інформація, що бійці ЗСУ увійшли до міста, проте вона не підтвердилася.

Операція продовжується у степовій місцевості, дуже складній для ведення відкритих боїв. Крім того, українська сторона поки що не має потужної артилерії, яка була б такою ж далекобійною, як у ворога.

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Українські військові закликають не розголошувати подробиць контрнаступу в Херсонській області, щоб не зашкодити планам ЗСУ.

Раніше в Мережі з'явилося відеозвернення українського військового до жителів Херсона:

"Ми вже близько, 10 кілометрів від Херсона, тому чекайте на нас, друзі, ми обов'язково будемо. Тримайтеся, все буде Україна", – сказав він.

Зі свого боку, військовий експерт Олег Жданов назвав причини швидкого захоплення Херсона і пояснив, як українські війська звільнятимуть місто.

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Дмитро Чавалах - старший лейтенант ЗСУ. Перший бойовий досвід юнак з Хмельниччини отримав ще у 2014 році, є учасником АТО. Зараз він вже визнаний майстер військової справи, командир підрозділу. За особисту мужність при обороні Херсонської області удостоєний звання Герой України.
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