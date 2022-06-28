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Живу каждый день как последний – украинский мэр Херсона дал интервью "Сегодня" накануне похищения

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Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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28 июня, 16:02
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Игорь Колыхаев пообщался с нашим журналистом за считанные часы до того, как за ним пришла ФСБ
Игорь Колыхаев заявил, что ежедневно пытается "быть полезным Херсону и его горожанам"
Игорь Колыхаев заявил, что ежедневно пытается "быть полезным Херсону и его горожанам" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Херсона Игорь Колыхаев за считанные часы до своего похищения успел дать эксклюзивное интервью для сайта "Сегодня". Мы спросили его о том, как ему живется и работается в оккупированном городе, чем именно он и его команда занимаются, как живется обычным людям. На наши вопросы он ответил письменно, сообщил, что украинской мобильной связи в городе практически нет, с интернетом тоже большие проблемы.

На один из вопросов о том, каковы его прогнозы по ситуации в городе, он ответил нам так:

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"Я живу каждый день как последний, ежедневно пытаюсь быть полезным Херсону и его горожанам, которым 27 ноября 2020 года я дал клятву городского головы. И, поверьте, это не пафосные речи с моей стороны. Я офицер, для меня клятвы – нерушимы. На меня сейчас со всех сторон льются грязные обвинения, мол, я какой-то там коллаборант и сотрудничаю с "новой властью"… Я знаю, кто эти сплетни распространяет и знаю почему – потому как к этим спикерам есть миллиард вопросов: где вы прятались, когда ваш город выживал и сметал с полок последние крошки хлеба, почему вы не помогали волонтерам, которые ценой своих жизней вывозили под пулями людей и завозили в город хоть небольшие партии продуктов и медикаментов? Чем вы занимались, когда город пылал от обстрелов, а активистов похищали? Более 300 людей исчезли за первые недели оккупации!"

По словам Колыхаева, в начале войны он принял решение оставаться в Херсоне и ни на день не выезжал из города. Работал, как стало понятно из его интервью, удаленно.

"Мы перешли на дистанционное управление и работаем в разных помещениях, проводим оперативные совещания, общаемся, решаем насущные вопросы. Кроме того, я получаю информацию от самих горожан, потому как часто выхожу на улицу, гуляю парком – это важно, чтобы люди видели меня в городе, что я живой и здоровый, рядом с ними", – рассказал мэр.

Напомним, о похищении мэра Херсона Игоря Колыхаева стало известно 28 июня. Данную информацию обнародовала в Facebook советница городского головы Галина Ляшевская. По ее данным, Колыхаева "задержали вооруженные сотрудники Росгвардии и, скорее всего, ФСБ", когда тот приехал в одно из коммунальных учреждений.

"Они изъяли жесткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли. Уверена, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошел", – сообщила Ляшевская.

Полное интервью с Игорем Колыхаевым читайте завтра, 29 июня, на сайте "Сегодня".

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Украинская армия наступает на Херсон

Вооруженные силы Украины подходят к Херсону. В Сети появлялась информация, что бойцы ВСУ вошли в город, однако она не подтвердилась.

Операция продолжается в степной местности, очень сложной для ведения открытых боев. Кроме того, у украинской стороны пока нет мощной артиллерии, которая была бы такой же дальнобойной, как у врага.

Украинские военные призывают не разглашать подробностей контрнаступления в Херсонской области, чтобы не навредить планам ВСУ.

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Ранее в Сети появилось видеообращение украинского военного к жителям Херсона:

"Мы уже близко, 10 километров от Херсона, поэтому ждите нас, друзья, мы обязательно будем. Держитесь, все будет Украина", – сказал он.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов назвал причины быстрого захвата Херсона и объяснил, как украинские войска будут освобождать город.

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Дмитрий Чавалах – старший лейтенант ВСУ. Первый боевой опыт юноша из Хмельницкой области получил еще в 2014 году, участник АТО. Сейчас он уже признанный мастер военного дела, командир подразделения. За личное мужество при обороне Херсонской области удостоен звания Герой Украины.
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