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У Парижі у доньки Пєскова, що потрапила під санкції, працювала прислуга з України

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні
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26 березня, 06:00
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Львів'янка на ім'я Ілона можливо і зараз продовжує коммунікувати з донькою помічника військового злочинця Путіна
Ілона зі Львівської області прислужувала Єлизаветі Пєсковій у квартирі на проспекті Віктора Гюго у Парижі
Ілона зі Львівської області прислужувала Єлизаветі Пєсковій у квартирі на проспекті Віктора Гюго у Парижі / Фото: "Сегодня"

У паризькій квартирі доньки Дмитра Пєскова – прес-секретаря військового злочинця Путіна – виявили львів'янку, яка, в очевидь, виконувала роль служниці у цій сім'ї. Про це стало відомо випадково.

Все почалося з того, що близько двох років тому нардеп Олексій Гончаренко вирішив показати, як саме донька Пєскова мешкає в Парижі, в елітній квартирі на проспекті Віктора Гюго.

Гончаренко прийшов у будинок 161 і зателефонував до квартири Пєскових. Те, що відбувалося, знімав на камеру. Двері Гончаренку відчинила дівчина років 36, яка, на думку Гончаренка, була або гувернанткою, або прислугою у Пєскових.

Ілону впізнали односельці

За роликом, який Гончаренко виклав потім у соцмережі, жителі Стрильбичого Самбірського району Львівської області впізнали у цій дівчині свою односельчанку.

"Щойно побачили це відео, то впізнали на ньому Ілону. Тепер побоюємося, щоб вона не допомагала Росії в агресії проти України. Адже вона працювала, а може, й досі працює у Пєскових", – розповіли в цьому селі.

Ми не могли виключити, що дівчина в квартирі Піскових лише схожа на мешканку села. Тому ми звернулися за коментарем до спецслужб, де нам відповіли, що перевіряють цю інформацію та з`ясовують, чи справді на відео мешканка села Стрильбіче на ім`я Ілона і чи не допомагає вона агресору.

Дівчина, що відчинила двері Гончаренка, назвала себе родичкою родини Піскових. Але ймовірно вона працювала служницею.
Дівчина, що відчинила двері Гончаренка, назвала себе родичкою родини Піскових. Але ймовірно вона працювала служницею.

Гончаренко в курсі цієї історії

Також ми звернулися за коментарем до Олексія Гончаренка. Виявилося, він знає про ситуацію. "Вона українка. Мені навіть писали, що люди її впізнали", – сказав Гончаренко у коментарі для "Сегодня".

Ми поцікавилися у депутата, чи йому не відомо ім'я дівчини, яку він зустрів у будинку на проспекті Віктора Гюго.

"М'я – Ілона. Я вважаю, що працювати на сім'ю Піскових – це працювати проти України", – відповів політик.

Єлизавета Пєскова була проти війни. Але всього кілька годин


Раніше стало відомо, що США ввели персональні санкції проти прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, а також членів його сім'ї, зокрема Єлизавети Піскової. Сама Єлизавета була категорично проти.

"Для мене це абсолютно несправедливо та необґрунтовано. Я була дуже здивована, бо дивно вводити санкції проти людини, якій 24 роки і яка не має жодного стосунку до ситуації. Я засмучена, бо хотіла б подорожувати, і я люблю різні культури", – сказала вона у коментарі The Business Insider.

Єлизавета Пєскова
Єлизавета Пєскова / Фото: The Business Insider

Одразу після вторгнення Путіна в Україну, в Інстаграмі Єлизавети Піскової з'явилося повідомлення "Немає війні". Однак за кілька годин воно зникло. Наразі інстаграм Піскової, який має 250 тис. передплатників, закрито для коментування.

У Пєскова – п'ятеро дітей від двох шлюбів. Окрім Єлизавети Пєскової, інші діти посібника Путіна також живуть у Парижі. Зокрема, Українська правда з публікацій у Instagram нещодавно виявила у столиці Франції сина Пєскова на ім'я Дені.

Акаунт Дені в Instagram зараз закрито від стороннього доступу. На його аватарці – портрет Сталіна.

Сім'я посібника військового злочинця Путіна: Єлизавета Пєскова друга зліва
Сім'я посібника військового злочинця Путіна: Єлизавета Пєскова друга зліва

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Історії звитяг
Наталія Пісоцька – вихователька центру реабілітації дітей-сиріт у Чернігові. Майже місяць прожила з 30-ма малюками (від 3-х років) у підвалах, доглядала їх, заспокоювала, коли місто запекло бомбили. Зуміла за допомогою військових вивезти дітей до Карпат, одного з місцевих санаторіїв. Читайте розповідь цієї дивовижної жінки, клікнувши тут.
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