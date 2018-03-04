Пенсии военным: какие нововведения подготовило правительство

В правительстве вновь заговорили о повышении пенсий военным, которое анонсируют уже довольно продолжительное время. Так, в этот раз обещается,что пенсии почти для 500 тыс. военных вырастут в два раза. Сайт "Сегодня" разбирался, почему правительство не могло увеличить выплаты раньше, что изменится для самих пенсионеров, и получится ли у властей в этот раз выполнить обещанное.

Почему пенсии не повысили раньше

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман о твердом намерении поднять пенсии военнослужащим заявил еще в прошлом году. А 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, благодаря которой многим пенсионерам увеличили выплаты. Но, все это не коснулось силовиков и военных, т.к. их пенсии начисляются по специальным законам.

В правительстве должны были подготовить соответствующий законопроект, который бы начал работать уже с 1 января 2018 г. Но, в срок документ сделать не успели, поэтому сейчас он находится на согласовании профильных ведомств. Пока законопроект дальше не пропускают, в правительстве приняли временное решение пересчитать пенсии военным задним числом.

Если Кабмин и говорит, что повышение пенсий военным – это их инициатива, то в экспертной среде с этим не согласны. Так, Андрей Новак глава комитета экономистов Украины, заявил в комментарии сайту "Сегодня", что первоначальная инициатива исходила от американских советников.

"Надо сказать, что повышение социальных платежей украинским военнослужащим, в виде зарплат и пенсий, как ни странно, не является инициативой украинского правительства и президента. Эту инициативу осуществили американские советники, которые с начала войны, которую Россия развязала против Украины, работали от имени американского посольства в Министерстве обороны Украины. Именно они, узнав об уровне зарплат и пенсий у наших военнослужащих, ужаснулись, как можно к обороне страны приобщать людей, которые живут на такие мизерные зарплаты. Поэтому, одна из их первых инициатив – это, поднять социальные платежи военнослужащим, то есть зарплаты и пенсии", – заявил Новак.

А вот, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук пояснил в комментарии сайту "Сегодня", что поднятие пенсий затягивалось по двум причинам, одна из которых – коррумпированные силовики, которые после нововведений могут получить больше выплат, нежели воины АТО.

"По моему мнению, этот вопрос состоит из двух составляющих. Во-первых, это финансовая, ведь нужны значительные средства. Во-вторых, все эти пенсии получат и те, кто много лет находится в системе военных, милиции и кто откровенно коррумпирован. Получается, что они имеют право на повышение пенсий. И они, чаще, могут получить пенсии больше, чем те, кто воевал на Донбассе. Но, преобладает все же финансовый вопрос, потому что довольно значительные средства нужны для того, чтобы содержать всех этих людей, которые даже не способствовали защите Украины. И это действительно проблема", – отметил Кушнирук.

Перерасчет планируется провести для 498 тыс. военных пенсионеров, а само повышение пройдет в три этапа:



первый этап стартует задним числом, с января 2018 г., ожидается, что пенсии вырастут в среднем на 1500 тыс. грн.

второй этап запланирован на 1 января 2019 г., благодаря ему добавится около 750 грн.

третий этап начнется 1 января 2020 г., и пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн.

В правительстве отмечают, что благодаря такому решению, выплаты военнослужащим вырастут как минимум в два раза. А первые деньги военные получат уже в марте-апреле этого года.

На повышение пенсий выделят 7 млрд грн

Поднять пенсии сразу у власти попросту нет возможностей, ведь для этого нужны немалые деньги, поэтому решили ограничится поэтапным повышением, на которое в этом году потребуется чуть больше 7 млрд грн.

"То, что сегодня требуют военные пенсионеры – это плюс 43 миллиардов гривен. У нас дефицит Пенсионного фонда 140 миллиардов уже сегодня. Вы хотите, чтобы у нас было не 140, а 184 миллиарда? Мы хотим, что, погубить весь Пенсионный фонд страны?", – возмущался недавно Владимир Гройсман в парламенте.

Но, даже вышеупомянутые 7 млрд грн, заложенные на повышение пенсий, являются серьезной суммой, особенно, если учесть тот факт, что в бюджете на этот год ее не предусмотрели. В Министерстве финансов рассчитывают, что у Пенсионного фонда на конец года останется 7,8 млрд грн собственных средств.

Эксперты отмечают, что денег в бюджете нет, и откуда их будут брать для повышения пенсий – не особо понятно. Правда, если учесть то, что 2018 г. стал предвыборным, вполне реально, что власть попытается осуществить свое обещание и наконец-таки поднять выплаты военным пенсионерам.

"Чтобы осуществить повышение как зарплат, так и пенсий, нужно увеличить расходы в государственном бюджете страны, причем существенно. Во всяком случае, в бюджете 2018 г. увеличение именно на эти цели не предусмотрено. Поэтому, чтобы их провести, нужно внести изменения в государственный бюджет Украины, а, самое главное, найти деньги на это повышение, которое ранее не было предусмотрено. Когда правительство найдет деньги и внесет изменения в госбюджет – трудно сказать. Но, 2018 г. – это предвыборный год, перед двумя большими национальными предвыборными кампаниями: президентской и парламентской. В предвыборный год, конечно, власть будет осуществлять много социально приятных жестов, в том числе – это и повышение пенсий военнослужащим. Я не исключаю, что в этом году такая инициатива будет действительно реализована, но вопрос, когда именно", – отметил Новак.

Борис Кушнирук выразил схожее мнение и заявил, что пенсии военным таки поднимут, правда, также остается открытым вопрос, когда именно это произойдет, особенно, если учесть нехватку денег в бюджете.