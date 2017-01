Как потерять всех друзей и заставить себя ненавидеть: полное руководство от нового президента США Дональда Трампа

8 ноября прошлого года граждане США избрали нового президента. Несмотря на то, что практически все прогнозы предвещали победу Хиллари Клинтон, Америка выбрала Дональда Трампа. Если бы при определении победителя президентской гонки учитывались прямые голоса самих избирателей, им стала бы Клинтон – за Дональда Трампа проголосовало 46% населения против 48%. Однако система выборов в США двухступенчатая: кандидаты получают голоса через коллегию выборщиков – т.е. американцы голосуют за выборщиков, а те уже выбирают президента. И Трамп победил именно по количеству голосов выборщиков.

Это не единственный раз, когда американским президентом становится кандидат, не получивший большинства прямых голосов. К примеру, точно так же одержал победу в 2000-м году Джордж Буш-младший. Однако в отношении него не было такого общественного сопротивления. Так получилось из-за того, что оба кандидата на самом деле не устраивали американцев – фактически, они голосовали не за Трампа или Клинтон, а против того или другого. Иными словами, как говорила колумнистка The New York Times Марин Дауд, "мы имеем двух кандидатов с самыми большими антирейтингами в истории, а наши избиратели в нерешительности из-за того, что в этот раз им придется голосовать против, а не за". Поэтому избрание президента Трампа вызвало сопротивление со стороны тех самых 48%, которые, проголосовав за Клинтон, на самом деле еще на выборах высказали свой протест против Трампа.

Кто и за что ненавидит Дональда Трампа

Первыми жертвами предвыборной кампании миллиардера стали мигранты. В своей речи о намерениях баллотироваться в президенты Трамп в частности проехался по мигрантам из Мексики. "Они приносят наркотики, они приносят преступность. Они насильники. Ну и надо полагать, среди них есть и приличные люди", – заявил он. Дальше последовали обещания создать спецотряды по депортации и отправить домой 3 млн нелегалов. А еще – построить стену на южной границе. Причем заплатить за нее, по мнению Трампа, должна Мексика, – иначе он запретит мексиканцам, работающим в США, переводить деньги домой. Однако, по результатам опроса, 59% американцев высказываются против строительства стены. Невзлюбил за такие заявления Трампа даже Папа Римский Франциск. "Человек, который думает только о строительстве стен где бы то ни было, а не о строительстве мостов, не является христианином", – заявил он во время своего визита в Мексику.







Сделай Америку снова ненавидящей. Фото: Tumblr

После парижских терактов в ноябре 2015-го года Трамп захотел создать базу данных о мусульманах в США и расширить наблюдение за мечетями. В декабре он предложил "общий и полный запрет въезда мусульман в США, пока представители нашей страны не выяснят, что, черт возьми, происходит". Трампа не поняли и не поддержали даже коллеги по партии. Скандал вышел за рамки предвыборной кампании и перерос в международный. Сегодня около 3,3 млн американцев исповедуют ислам, в целом – это вторая по численности мировая религия.

В ответ на все эти заявления компания BuzzFeed отказалась от финансирования со стороны Республиканской партии и от публикации рекламы Трампа. "Мы не берем рекламу сигарет, потому что они опасны для здоровья, и мы не будем брать рекламу Трампа по той же причине", – заявил глава BuzzFeed Джон Перетти.

Откровенный шовинизм сопровождал всю избирательную кампанию Трампа. Сначала сам кандидат заявил, что количество убитых "черными" "белых" больше количества убитых "белыми" "черных" (на самом деле это неправда и цифры говорят об обратном). А затем его старший сын, Дональд Трамп-младший, опубликовал картинку с тарелкой драже "Скитлз" и подписью: "Представьте, что у вас есть тарелка "Скитлз", и я сказал вам, что съев всего три, вы умрете. Вы бы зачерпнули горсть и съели бы? Так же и с сирийскими беженцами". "Пора положить конец политкорректности, от которой страдают интересы Америки", – прокомментировал собственный и без того неоднозначный пост Трамп-младший. Как считает издание The Intercept, подобным образом через сравнение с ядовитыми грибами в детской книге авторства Юлиуса Штрейхе в Третьем рейхе детям объясняли, что всего один еврей может погубить целый народ. В 1964-м году Штрейхе был казнен по приговору Нюрнбергского трибунала за призывы к геноциду. Не удивительно, что официальное издание ку-клукс-клана поддерживало выдвижение Дональда Трампа в президенты.

Протесты в Окленде, Калифорния, 9-го ноября Фото: twitter.com/McNamaraAud

У Трампа достаточно неоднозначная позиция в отношении России. Сначала во время очередных дебатов он высказывался в поддержку военной операции РФ в Сирии, затем выступал за военный союз России и США в борьбе с ИГИЛ. 26-го июля 2016-го Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом он рассмотрит вопрос признания Крыма российской территорией, а значит – и вопрос снятия части санкций. И самое главное: накануне президентских выборов была опубликована переписка штаба проигравшей в итоге Клинтон. Американская разведка заявила о том, что к взлому причастны российские хакеры, и обвинила Москву в попытке влияния на результаты выборов. Кстати, в списке приоритетов Минобороны США, составленном штабом Трампа накануне инаугурации, России нет.

Граффити в Вильнюсе. Фото: Keule Ruke

Но больше всего разозлились на Трампа женщины. В октябре прошлого года The Washington Post опубликовала видеозапись, на которой Дональд Трамп оскорбительно говорит о женщинах. В частности – об их доступности и своих "попытках трахнуть" замужнюю женщину. Позже CNN опубликовала целую подборку грубых высказываний нового президента США. Несмотря на то, что Трамп извинился, поддерживать его отказались даже соратники по Республиканской партии. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс требовала у него сняться с выборов, а спикер палаты представителей Пол Райан отозвал приглашение на ежегодный фестиваль республиканцев в Висконсине.

Сразу после этого несколько женщин публично обвинили Дональда Трампа в сексуальном домогательстве. Трамп ответил в своем стиле: во-первых, обвинил их во лжи, а во-вторых, намекнул, что одна из якобы жертв его домогательств недостаточно для него красива. Чем, естественно, вызвал еще одну гнева со стороны женщин. Кстати, это не первые обвинения в его адрес – ранее его бывшая жена Ивана в ходе бракоразводного процесса заявляла, что муж ее насиловал, а в 1997-м иск о сексуальном домогательстве против Трампа подавала его знакомая Джилл Харт.

Не нравятся заявления Трампа и бизнесменам. Финансовое издание The Street проанализировало предвыборные обещания Трампа в экономической и торговой сферах и заметило, что при всей успешности Трампа-бизнесмена о стоимости своих проектов он не думает. По самым скромным подсчетам все экономические "нововведения" Трампа будут строить стране триллионы долларов.

Еще накануне выборов, как сообщает Huffington Post, руководители крупнейших технологических компаний провели секретную встречу, на которой обсуждали план противодействия Дональду Трампу. В ней приняли участие глава Apple Тим Кук, сооснователь Google Ларри Пейдж, основатель Tesla Motors и SpaceX Илон Маск и инвестор Facebook Шон Паркер. "Сейчас слишком много выкрученных рук, наморщенных лбов и фатализма, но недостаточно действий, которые спасут страну от голосования за человеку, который просто не должен быть президентом", – цитирует издание письмо Билла Кристола, одного из участников форума.

Почему американцы боятся своего нового президента

"Между тем, вы проснулись. Это не ужасный-ужасный сон. Вы не умерли и не попали в ад. Теперь это ваша жизнь. Это наши выборы. Это мы. Это наша страна. Это реальность". Так к телезрителям на следующий день после выборов обратилась ведущая MSNBC Рейчел Мэддоу. "Трамп – бесконечно вульгарный, лишенный знаний национальный лидер, который не только обвалит рынки, но внушит страх в сердца уязвимых, слабых, и прежде всего, всех тех "других", кого он так глубоко оскорбил. Афроамериканцев. Латиноамериканцев. Женщин. Евреев и мусульман", – написал в своей колонке Дэвид Ремник, главный редактор The New Yorker.

Волна первых протестов прокатилась еще до официальных результатов всенародного голосования – как только стало понятно, что победил Трамп. Шок и страх неопределенности – похоже, никто всерьез не ожидал, что настолько одиозный кандидат действительно может победить. Результаты выборов в первые же часы обвалили доллар и мировые фондовые рынки и заставила людей выйти на улицы. Фотография американской поп-дивы Леди Гаги с плакатом "Любовь побеждает ненависть" ("Love trumps hate" – одним из предвыборных слоганов Клинтон – авт.) возле "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке, где располагается резиденция новоизбранного президента, облетела мировые новостные ленты.

Фото: Dominick Reuter / AFP

Оскароносный режиссер Аарон Соркин, еврей по рождению, опубликовал письмо, написанное дочери на следующий день после победы Трампа. "Это, конечно, не первый раз, когда мой кандидат не выиграл, но это первый раз, когда победила по-настоящему некомпетентная отборная свинья с опасными идеями, серьезным психическим расстройством, без какого-либо представления о мире и без всякого желания их иметь. И победил не только Дональд Трамп – победили и его сторонники. Прошлой ночью победил ку-клукс-клан: белые националисты, сексисты и скоморохи… Это победа женоненавистнических придурков по всем миру. Ненависти была дана надежда", – не стеснялся в выражениях Соркин.

Уже на следующий день после оглашения результатов под петицией с призывом к выборщикам проигнорировать итоги голосования в их штатах и отдать свой голос за Клинтон подписались более 2-х млн американцев. Выросло количество запросов об иммиграции в Канаду и Новую Зеландию.

Обложка австралийского издания The Daily Telegraph

18-го ноября 2016-го новоизбранного вице-президента Майка Пенса (бывшего до этого губернатором штата Индиана, противника расширения гражданских прав ЛГБТ-сообщества), пришедшего на бродвейский мюзикл "Гамильтон" освистали зрители. После спектакля вышедшая на сцену труппа зачитала обращение к Пенсу, в котором выразила опасения возможного ущемления гражданских прав при новой администрации: "Мы, сэр, представляем разнообразную Америку, которая опасается того, что ваша администрация не собирается защищать ни нас, ни нашу планету, ни наших детей, ни наших родителей, а также гарантировать наши неотъемлемые права". В ответ на это Дональд трамп обвинил самих актеров в притеснении вице-президента.

Боятся и политики Трампа в военной сфере. Одним из самых спорных пунктов предвыборной кампании было обещание отменить все принятые Обамой законы об ограничении оборота оружия. Кроме того, Трамп обещал устроить новую гонку вооружений (правда, не уточнил, с кем именно), а также предлагал увеличить ядерный потенциал Америки.

В ежегодном рейтинге главных угроз, ожидающих мир в следующем году, от издания Bloomberg новый президент Америки фигурирует как причина многих опасений. В первую очередь пророчат массовые протесты против политики Трампа в самих Соединенных Штатах. Страна фактически расколется на два лагеря с центром оппозиции в Калифорнии. Возможными лидерами протестного движения называют одних из самых влиятельных людей США: исполнительного директора Facebook Шерил Сэндберг и все того же Илона Маска.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки всегда вмешивались в дела других стран – в этом их роль "мирового жандарма". По мнению Bloomberg, новая изоляционистская политика может серьезно сказаться на международной повестке – Америка попросту перестанет быть сдерживающей силой для Китая и России.

Что сейчас происходит в США

Согласно социологическим исследованиям, проведенным по заказу телеканала ABC News и газеты The Washington Post, накануне инаугурации Дональд Трамп являлся самым непопулярным избранным президентом за последние несколько десятков лет. Только около 40% американцев одобряют его поведение (для сравнения – Обаму накануне вступления в должность поддерживали 80%, Джорджа Буша-младшего, аналогично проигравшего по общему количеству голосов, – 72%).

Уже через неделю после выборов сенатор от Демократической партии Барбара Боксер внесла в Конгресс законопроект о переходе к прямым выборам президента. По словам Боксер, США – единственная страна, где кандидат в президенты может получить большинство голосов, но проиграть выборы.

Акции протеста против нового президента уже два месяца периодически проходят по всей территории США. В большинстве они носят мирный характер, однако иногда выходят из-под контроля – и протестующие начинают поджигать покрышки и бить стекла, в ответ на что полиция применяет слезоточивый газ. Утром 20-го января около 500-т людей в масках с антифашистскими плакатами и анархистскими флагами разбили витрины Bank of America, McDonald и Starbucks. Акция прошла под лозунгом "Пусть расисты снова боятся" (Make Racists Afraid Again – парафраз предвыборного слогана Трампа – авт.).

20-го января, сразу после инаугурации Дональда Трампа, актер Шайя ЛаБаф, известный своими перформансами и провокационным поведением, запустил новый протестный проект He will not divide us ("Он не разделит нас – авт.), который продлится 4 года, весь срок президентства Трампа. Одним из первых его участников стал сын актера Уилла Смита Джейден Смит.

Фото: twitter.com/thecampaignbook

21-го января, на следующий день после инаугурации, в 673-х городах по всему миру прошел "Женский марш" против Дональда Трампа, участие в котором приняло почти 5 млн человек. Среди них – поп-дива Мадонна, актрисы Скарлетт Йохансон и Эшли Джадд, режиссер Майкл Мур и правозащитница Анджела Дэвис. "Следующие 1459 дней администрации Трампа будут 1459-ю днями борьбы. Борьбы на местах, борьбы в нашем искусстве и музыке. Это только начало. И, как говорила неподражаемая Элла Бейкер, те, что верят в свободу, не успокоятся, пока она не придет", – сказала Дэвис.

Против Трампа ополчилась культурная элита. Музыканты, включая Моби, Элтона Джона и Селин Дион, отказались выступать на инаугурации. Адель, Нил Янг, R.E.M, Aerosmith и The Rolling Stones запретили ему использовать свои песни (что не помешало Трампу выйти для своей победной речи под You Can`t Always Get What You Want).

Выступление Мадонны во время "Женского марша". Фото: AFP

Во время своей речи на церемонии "Золотой Глобус" актриса Мэрил Стрип напомнила, что весь Голливуд – индустрия приезжих, которых так ненавидит новый президент. "Инстинктивное желание унизить, когда его транслирует кто-то могущественный, проникает в жизнь каждого человека – получается, что и другим людям тоже можно так себя вести. Неуважение порождает неуважение, насилие приводит к насилию", – сказала Стрип. Целый ряд актеров, включая Роберта Де Ниро, Алека Болдуина, Марка Руффало и Джулианну Мур приняли участие в митингах, еще больше – высказали свое несогласие с персоной нового президента.

Новую первую леди, Меланию Трамп, отказалась одевать сначала Софи Телле, работавшая с Мишель Обамой, а затем Марк Джейкобс, Том Форд и другие дизайнеры. Причем Форд сделал это весьма саркастично: "Им лучше носить то, что сделано в Америке. Мои вещи шьются в Италии, они очень-очень дорогие".

Сложными являются и отношения нового президента со средствами массовой информации. Причиной массовых протестов, начавшихся после оглашения результатов голосования, Дональд Трамп считает подстрекательство со стороны прессы. Пресс-пул Белого дома обозначил свое отношение к новому президенту в достаточно смелом и дерзком открытом письме. "Для вас не будет сюрпризом, что мы расцениваем эти отношения как натянутые… Мы, а не вы, определяем, как нам лучше служить нашим читателям, слушателям и зрителям. Мы играем в долгую игру. Вы в лучшем случае останетесь на своей работе 8 лет. Мы своей занимаемся со дня основания государства, и наша роль в этой великой демократии признавалась и подтверждалась снова и снова, и снова. Вы заставили нас вновь подумать о самых фундаментальных вопросах: кто мы такие и зачем мы здесь". Об отсутствии каких-либо симпатий к новоизбранному президенту в свое время заявили и более 450-ти писателей-литераторов – среди них Стивен Кинг и Дэвид Эггерс.

Активисты из организации Yes California решили воспользоваться ситуацией и обратились к генеральному прокурору с заявкой на проведение референдума о выходе Калифорнии из состава США. Кампания за выход штата началась еще в 2014-м году, однако, по словам активистов, борьба за независимость усилилась именно в связи с избранием Трампа. "Это действительно происходит. И мы относимся к этому серьезно", – говорит основатель движения Маркус Руиз Эванс. Калифорния занимает первое место среди всех штатов по объему ВВП (если бы она была отдельным государством, ее экономика была бы 12-й в мире) – кроме прочего, именно в этом штате находится Силиконовая долина.

Так ли все плохо на самом деле

Во-первых, как говорит премьер-министр Италии Маттео Ренци, президент Дональд Трамп существенно отличается от кандидата Дональда Трампа. "У него будут свои идеи, но я склонен полагать, что его президентство будет иметь элементы, отличные от предвыборной кампании", – считает Ренци.

Даже с якобы дружеским отношением Трампа к России все не так просто. Новый президент Америки неоднократно говорил, что ему не нравится проводимая РФ политика в отношении Украины и стран Балтии, однако это европейские вопросы и его они заботить не должны. В мае 2016-го он заявлял, что готов отдавать приказы об атаке на российские истребители в случае их опасного сближения с американской военной техникой, потому что это "полное неуважение" к США. К тому же в ходе предвыборной кампании Трамп использовал образ Путина наряду "Исламским государством" для обозначения основных внешних угроз для США.

Обложка журнала New York

Победная речь Дональда Трампа уже не так радикальна, как вся его предвыборная кампания. "Я обещаю каждому гражданину нашей страны, что буду президентом для всех американцев. Тем, кто решил меня не поддерживать в прошлом, а таких было достаточно, – я обращаюсь к вам за вашим советом и за вашей помощью, чтобы мы могли работать вместе и объединить нашу великую страну", – сказал он после оглашения предварительных результатов.

В своей речи относительно планов на первые 100 дней президентства Трамп также не озвучил большинства своих радикальных предвыборных обещаний. Ни слова ни о стене на границе с Мексикой, ни о высылке нелегальных мигрантов, ни об отмене законов Обамы об ограничении оборота оружия. Одно из первых, что сделал штаб Трампа после победы, – поспешил откреститься от поддержки ультраправых.

Несмотря на то, что основатель компаний Tesla и SpаceX Илон Маск мягко говоря не симпатик нового президента, Трамп включил его в свой экспертный совет. Несмотря на то, что Трамп в ходе предвыборной кампании не раз жестко критиковал и обвинял во всех бедах финансистов Уолл-стрит, теперь он назначает их на ключевые должности. Несмотря на то, что в свое время Трамп призывал бойкотировать компанию Apple за отказ предоставления доступа к телефонам террористов, команда и семья нового президента пользуется "яблочной" техникой. Несмотря на то, что в ходе предвыборной кампании Трамп в случае победы обещал посадить Хиллари Клинтон в тюрьму, та пришла на его инаугурацию, а он поблагодарил ее за достойную борьбу.

Во-вторых, как говорит бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, Дональд Трамп – всего лишь президент США, политическая и юридическая системы которых устроены так, что за его спиной всегда будут стоять республиканский конгресс и сенат. Он может удалять с сайта Белого дома разделы, посвященные правам ЛГБТ, хамить в твиттере неугодным, но без конгресса и сената Дональд Трамп не может назначить даже министров и госсекретаря, не говоря уже об откровенно спорных и безумных идеях, нарушающих гражданские права.

Кроме того, в Конгрессе США уже заявили, что они сделают все, чтобы не просто не позволить Трампу снять санкции с России, но и ужесточить их. "Демократы и республиканцы будут вместе поддерживать введение более жестких санкций", – заявил член Палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф в интервью ABC. В то же время спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан заверил, что в планах нового президента нет создания механизмов массовой депортации из страны мигрантов. "Думаю, мы должны успокоить людей. Это не то, не чем мы сосредоточены. Мы сосредоточены на усилении безопасности границы", – заявил Райан в эфире телеканала CNN.

Протесты происходят, потому что люди не согласны и могут свое несогласие выразить – что является очередным подтверждением господства демократии в Америке. В конце концов, это именно то, о чем написал в своих последних словах последнего письма к американскому народу теперь уже бывший, 44-й президент США Барак Обама: "Америка – это не проект какого-либо одного человека. Самое мощное слово в нашей демократии – это слово "мы". "Мы, народ" (первые слова Конституции США – авт.), "Мы преодолеем" (известная песня и лозунг протеста – авт.). Да, мы можем (предвыборный слоган Обамы в 2008-м году – авт.)".