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Могут ли оштрафовать за перевозку ребенка в автокресле на переднем сидении

И что делать, если вас незаконно оштрафовали

Могут ли оштрафовать за перевозку ребенка в автокресле на переднем сидении http://www.segodnya.ua/img/article/7837/62_main.1482880162.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/62_tn.1482880162.jpg Авторские статьи И что делать, если вас незаконно оштрафовали

"Я обычно перевожу в легковом автомобиле 3-летнего сына в специальном детском автокресле, но не на заднем, а на переднем сиденье, справа от себя. Мне так удобнее, потому что ребенок под контролем, и если он, например, отстегнет ремень, я сразу замечу. Но остановивший меня полицейский назвал это нарушением и выписал штраф. Мои доводы, приведенные выше, на него не подействовали. Законно ли в данном случае поступил полицейский, и что мне делать, если это не так?" — Юрий Сергиенко.

Отвечает Оксана Мардак, помощник адвоката АК "Чевгуз и партнеры":

"Согласно пункту 21.11 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 10 октября 2001 №1306, запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших двенадцатилетнего возраста, в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; на переднем сиденье легкового автомобиля — без использования отмеченных специальных средств; на заднем сиденье мотоцикла и мопеда.

То есть перевозки ребенка на переднем сиденье с использованием автокресла соответственно его возрасту действующими правилами допускаются. Обратите внимание: правилами не устанавливается минимальный возраст ребенка, при достижении которого допустима перевозка его на переднем сиденье. При установке автокресла на переднем сиденье необходимо обязательно отключить подушку безопасности.

Таким образом, в вашем случае полицейский был не прав. Вы можете обжаловать уплаченный штраф путем подачи жалобы в суд по месту вашего жительства (регистрации) в десятидневный срок со дня получения постановления по делу об административном правонарушении".

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Источник: "Сегодня"
Тэги: закон, штраф, ребенок, полицейский, автомобиль, автокресло
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