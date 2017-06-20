ЧП в трамвае Запорожья: мужчина упал на вилы и мгновенно умер

Сегодня, 03:15

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

В Запорожье мужчина упал на вилы, когда пытался зайти в трамвай. Потерпевший 1936 года рождения умер на месте, сообщили сайту "Сегодня" в Отделе коммуникации областной полиции.

Трагедия произошла в конце прошлой недели на остановке в районе Центрального рынка. Мужчина заходил в трамвай, когда внезапно потерял равновесие и начал падать. За потерпевшим в трамвай заходил другой пассажир, который нес в руках вилы. Лезвие мужчина замотал в сумку, но, к сожалению, это не помогло избежать трагедии.

"Мужчина упал спиной на вилы. Смерть наступила на месте происшествия. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам уже будет принято решение", – отметили в полиции.

Напомним, в Запорожской области мужчина заколол вилами сожителя сестры. 
смерть, умер, трамвай, Запорожье, ЧП, трагедия, пассажир, тело, мужчина, вилы

Вы сейчас просматриваете новость "ЧП в трамвае Запорожья: мужчина упал на вилы и мгновенно умер". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Джон Гилберт Эвилдсен. Фото: AFP

Умер режиссер фильмов "Рокки" и "Парень-каратист"

17 Июня, 08:51

Джон Гилберт Эвилдсен скончался от рака поджелудочной железы в Лос-Анджелесе

Одесса

Масштабный пожар в Одессе: как выглядит место ЧП

18 Июня, 15:47

На месте происшествия продолжает дежурить бригада спасателей на случай возгорания

Происшествия и криминал

Фото: sevastopolnews.info

Трагическое ДТП в Житомире: умерла пенсионерка, которую переехал троллейбус

Вчера, 10:33

Троллейбус переехал женщине обе ноги и только потом остановился; пенсионерка несколько дней была без сознания в больнице 

Мир

Место трагедии. Фото: AFP

Полиция задержала водителя фургона, наехавшего на людей в Лондоне

Вчера, 08:15

ЧП унесло жизнь человека, есть раненые

Происшествия

Девушка упала на рельсы в метро

Подробности страшного ЧП в киевском метро: 19-летняя студентка лишилась части правой ноги и сломала плечо

Вчера, 10:37

Девушка потеряла сознание на перроне  

Происшествия и криминал

Фото: sud.ua

Страшное ДТП произошло в Черниговской области: есть жертвы

Вчера, 11:39

Два человека скончались в карете скорой помощи, еще трое пострадавших доставлены в больницу 

Запад

В Хмельницком обвалился балкон жилого дома

Вчера, 13:59

Инцидент произошел из-за сильных порывов ветра, жертв и пострадавших нет

Донбасс

В Бахмуте погибла женщина. Фото: misanec.ru

На Донбассе погибла оператор насосной станции

Вчера, 14:59

Подробности ЧП раскрыли местные правоохранители

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования