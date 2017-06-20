ЧП в трамвае Запорожья: мужчина упал на вилы и мгновенно умер

В Запорожье мужчина упал на вилы, когда пытался зайти в трамвай. Потерпевший 1936 года рождения умер на месте, сообщили сайту "Сегодня" в Отделе коммуникации областной полиции.

Трагедия произошла в конце прошлой недели на остановке в районе Центрального рынка. Мужчина заходил в трамвай, когда внезапно потерял равновесие и начал падать. За потерпевшим в трамвай заходил другой пассажир, который нес в руках вилы. Лезвие мужчина замотал в сумку, но, к сожалению, это не помогло избежать трагедии.

"Мужчина упал спиной на вилы. Смерть наступила на месте происшествия. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам уже будет принято решение", – отметили в полиции.

Напомним, в Запорожской области мужчина заколол вилами сожителя сестры.