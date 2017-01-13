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Налоговая разоблачила железнодорожников в налоговых нарушениях на 107 млн грн http://www.segodnya.ua/img/article/7881/31_main.1484329637.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/31_tn.1484329637.jpg Происшествия и криминал Руководители одной и государственных железных дорог провели тендер, в котором победили фиктивные компании

Налоговая разоблачила железнодорожников в налоговых нарушениях на 107 млн грн

Сегодня, 19:47

Руководители одной и государственных железных дорог провели тендер, в котором победили фиктивные компании

Руководители одной из железных дорог попались на налоговых нарушениях
Руководители одной из железных дорог попались на налоговых нарушениях. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Налоговая милиция разоблачила должностных лиц одной из железных дорог, которые уклонились от уплаты почти 107 млн грн налогов. Об этом сообщил глава налоговой милиции – первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан.

"Установлено, что руководители одной из государственных железных дорог провели ряд тендерных закупок услуг по уборке и охране, приобретению запчастей для локомотивов и вагонов, а также вычислительных машин и запчастей к ним. Победителями указанных торгов был признан ряд компаний, которые, как показала проверка, оказались фиктивными", – сообщил Билан.

Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль в сумме около 55,6 млн грн и более 51 млн грн налога на добавленную стоимость.

"Сейчас открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", – резюмировал Билан.

Напомним, во вступившем в силу 1 января 2017 года Налоговом кодексе налоговая милиция оказалась ликвидированной.

При этом, в комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики заявили, что Налоговая милиция законно действует до введения закона о "Финансовой полиции".

Народный депутат Татьяна Острикова предлагает три варианта решения проблемы: получить разъяснение о том, что это техническая ошибка, внести изменения в Налоговый кодекс или одобрить закон о финансовой полиции. 
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Источник:

Интерфакс-Украина

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