Пьяная мать заперла 5-летнюю дочь в квартире с бойцовской собакой (фото)

Перепуганного ребенка полицейские доставили в детскую больницу; правоохранителям пришлось искать мать малышки несколько часов. Как оказалось, все это время женщина употребляла спиртные напитки в компании друзей

В Сумской области мать заперла 5-летнюю дочь одну в квартире и, забыв о ребенке, всю ночь употребляла спиртные напитки в компании друзей.

Плач малышки услышали соседи и вызвали правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции области.

"Прибыв на вызов, правоохранители увидели полный беспорядок, в квартире ощущался неприятный запах. В комнате, где находился ребенок, "гулял" сильный сквозняк. Вместе с 5-летней девочкой были только домашние животные – собака бойцовской породы, кот и несколько щенков. Перепуганного ребенка полицейские сразу доставили в детскую больницу, где ее осмотрели и обогрели. По словам медиков, малышка поступила без явных признаков какого-либо заболевания, но врачи сделали необходимые анализы", – говорится в сообщении пресс-службы.

Сами полицейские в это время начали поиски матери ребенка. Женщина не отвечала на многочисленные телефонные звонки. Дозвониться правоохранителям удалось только под утро. Как оказалось, все это время молодая мать была в гостях, употребляла спиртные напитки и не возвращалась домой.

"После звонка правоохранителей 21-летняя женщина появилась в детской больнице, чтобы забрать ребенка домой. Впрочем, дочь ей сразу не отдали. Сегодня на горе-мамашу составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей". Ей грозит штраф от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом факте извещены органы опеки, проводится проверка", – добавляют в полиции.

Напомним, ранее в Хмельницкой области горе-мать оставила двух малолетних детей в запертой квартире. Спасателям ГСЧС пришлось "вырезать" двери, чтобы спасти детей от голода.