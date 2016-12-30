Разбитые авто и покалеченные жизни: самые страшные ДТП 2016 года (фото,видео)

За год в авариях на автодорогах Украины пострадали почти 24 тысячи человек, из них три тысячи – погибли

Каждый день в ДТП на дорогах Украины погибает восемь человек.

С начала 2016 года в нашей стране произошло больше 138 тысяч аварий, или 413 ДТП ежесуточно. Получается, что каждые 4 минуты в стране случается автоавария. При этом каждое шестое ДТП заканчивается смертью или травмами людей.

За 11 месяцев погибло почти три тысячи человек, а всего пострадали более 23,5 тысяч. Больше всего жизней унесли смертельные ДТП в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях. В каждом из этих регионов за год погибли свыше 200 человек. Не менее опасными также являются Житомирская, Винницкая, Ровенская и Одесская области, где зарегистрировано больше 150 смертей в каждой области.

Сайт "Сегодня.ua" собрал самые страшные ДТП, которые произошли в Украине в течение 2016 года.

Трагическое ДТП со "скорой" в Харькове

На месте ДТП. Фото: vk.com/avto_kh

2 февраля в Харькове столкнулись автомобиль скорой помощи и пассажирский автобус № 204. 56-летний водитель "скорой" по неизвестным причинам неожиданно поменял направление движения и выехал на встречную полосу. Он и медсестра погибли на месте происшествия. Позже в реанимации умерли 4-летний мальчик из Изюма – пассажир "скорой" и еще один фельдшер.

Видео: Контроль Общественного Транспорта – Харьков





ДТП с военными в Мариуполе: столкнулись два автобуса





Фото: 0629.com.ua

В центре Мариуполя 20 мая столкнулись два автобуса – в одном находились бойцы военного подразделения, которые несут службу в зоне конфликта, в другом – люди ехали на работу. Удар был такой силы, что маршрутку отбросило на встречную полосу, а водитель – вылетел из кабины. В аварии пострадало 18 человек, всех осмотрели медики. У большинства обнаружили ушибы и гематомы. Беременная женщина, которая была среди пассажиров маршрутки, отделалась легкими травмами. Трех бойцов и водителя, который их вез, госпитализировали с черепно-мозговыми травмами разной степени сложности.

Видео: 0629.com.ua





Пьяное ДТП под Киевом: погибли две девочки

Фото: Васильков Сегодня

4 июня Васильков в Киевской области всколыхнула жуткая трагедия. Легковой автомобиль на огромной скорости, снося все на своем пути, вылетел на обочину и сбил двух девочек 10 и 12 лет. Настя и Диана были подругами и жили на одной улице, через четыре дома. Виновник аварии – 25-летний местный житель Максим Сивовна – живет на соседней улице.

Свидетели жуткой аварии говорят, что машина "летела" на скорости около 140 километров в час. Не справившись с управлением, "легковушка" протаранила бетонное ограждение, снесла рекламные щиты и вылетела на обочину. Там в это время стояли девочки с велосипедом в руках. Машина фактически втиснула детей в металлический забор частного дома. Удар был такой силы, что у машины отлетели колеса.

Видео: Игорь Гаврилюк

Одна из девочек погибла на месте. Вторую увезла "скорая", однако спасти жизнь ребенку не удалось.

Виновника аварии арестовали. По словам очевидцев, он был явно нетрезв. Прибывшие на место правоохранители окружили автомобиль и водителя, защищая их от гнева местных жителей. Услышав громкий удар при аварии, многие пришли посмотреть, что произошло, и хотели самостоятельно разобраться с виновником ДТП.





ДТП с участием патрульных шокировало Харьков

В Харькове на перекрестке ул.Сумская и О.Гончара проихошло ДТП с участием патрульных. Два человека погибли. pic.twitter.com/dbvEVsalB3 — IT Sector Харьков (@itsector) 10 июля 2016 г.

10 июля в центре города столкнулись служебная машина патрульной полиции Toyota Prius и "Москвич-2141", в результате которого на месте от тяжелых травм скончались двое пассажиров последнего — 28-летний Кирилл Ананьев и его 18-летняя супруга Анна. Столкновение было настолько сильным, что "Москвич" отбросило на автомобиль Samand. В результате аварии травмы получили еще пять человек — водитель "Москвича", двое патрульных, а также водитель и пассажир машины Samand. Всех доставили в больницу.

В декабре харьковская облпрокуратура направила в Дзержинский райсуд города обвинительный акт в отношении 22-летнего патрульного полицейского Александра Мамотюка, которого подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели двух человек. Как сообщил начальник управления облпрокуратуры Иван Тарасов, досудебное следствие установило, что служебный автомобиль Toyota Prius перед роковым столкновением с Москвичом-2141 двигался с превышением скорости.

Сейчас лейтенант полиции находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Двойная автокатастрофа во Львовской области

11 августа в Сколевском районе Львовской области в сотнях метров одна от другой произошли две масштабные аварии. В автокатастрофах погибли четыре человека, трое детей и девять взрослых попали в больницу.

В первом случае на трассе Киев-Чоп столкнулись автомобиль "БМВ" и туристический автобус. По предварительным данным, водитель "БМВ", выполняя обгон, не успел завершить маневр и столкнулся с автобусом, после чего влетел в отбойник и загорелся.

В результате ДТП водитель и женщина-пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия. Трое пассажиров "БМВ", все несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Во время второй аварии столкнулись три микроавтобуса. Известно, что водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер" – 49-летний житель Закарпатья, столкнулся с другим "Спринтером" и с микроавтобусом "Ситроен".

От удара микроавтобус "Мерседес Спринтер" перевернулся. В результате столкновения погибли два человека – водитель и пассажир переднего сиденья "Спринтера". Еще девять пассажиров Мерседеса с травмами различной тяжести были госпитализированы.

В Крыму с обрыва сорвался пассажирский автобус

Видео: lampakot

11 августа в Крыму произошло смертельное ДТП с участием общественного транспорта.

На трассе Алушта — Судак — Феодосия автобус с пассажирами упал с 50-метрового обрыва. Автомобиль следовал по маршруту Судак – Керчь. Всего по билетам в автобусе находились 19 человек и водитель. В результате жуткого ДТП возле населенного пункта Щебетовка погибли семь человек. Остальные пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Кровавое ДТП на трассе Киев – Одесса

Фото: npu.gov.ua

13 августа на трассе Киев – Одесса в Николаевской области 46-летний водитель автомобиля Opel Vivaro, житель Волынской области, столкнулся с грузовиком DAF, стоявшим на полосе разгона.

В результате столкновения водитель и шесть пассажиров Opel Vivaro, жители Волынской области и Львова в возрасте от 8 до 46 лет, погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров с тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в больницу, один из которых умер в медицинском учреждении.

45-летний водитель грузового автомобиля, житель Чернигова, остался невредимым.

По факту ДТП начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Смерть четверых дорожников в Николаеве

Фото nikvesti.com

15 сентября в Николаеве на проезжей части пр. Центрального и ул. Шоссейной водитель автомобиля BMW насмерть сбил четырех дорожников, которые с минуты на минуту должны были закончить наносить на дорогу разметку. Удар был настолько сильным, что каждого из рабочих отбросило на несколько метров от места аварии, с некоторых слетела обувь. Николаевская полиция заявила, что водитель иномарки был пьян — в его крови эксперты обнаружили 1,61 промилле алкоголя (соответствует пол-литра водки).

Сразу после наезда водитель-виновник с места происшествия скрылся, оставив пострадавших в беспомощном состоянии. Почти через час после ДТП он был задержан.

Подозреваемый находится под стражей. В отношении мужчины уже завершено досудебное расследование, материалы дела переданы в суд.

Разорванный лесовоз и сгоревший поезд в Винницкой области

Фото: ГСЧС

20 октября в Винницкой области столкнулись пассажирский дизель-поезд сообщением Хмельницкий – Винница и грузовой автомобиль (лесовоз). В результате ДТП, которое произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи с. Журавное Литинского района, погибли три человека, еще два – получили травмы.

По данным полиции, после столкновения в автомобиле взорвалось газобаллонное оборудование, что привело к возгоранию кабины машиниста поезда. После аварии из поезда эвакуировали 30 пассажиров.

Видео: полиция

В результате полученных травм погиб водитель лесовоза, 31-летний мужчина, и пассажиры автомобиля 39 и 32 лет. Из-за пожара ожоги разной степени тяжести получили машинист поезда и его помощник. Их госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Пьяный священник сбил трех женщин на Закарпатье

Фото: полиция

На Закарпатье священник греко-католической церкви насмерть сбил трех женщин. Свидетели говорят – виновник страшной аварии был нетрезв и ехал на высокой скорости. ДТП произошло 20 октября. От удара пострадавшие – 63-летняя, 76-летняя и 51-летняя местные жительницы – скончались на месте. По иронии судьбы, жертвами священника стали прихожанки местной церкви, которые помогали проводить службы. В тот роковой вечер они возвращались с заупокойного молебна.

Следователи проводят досудебное расследование. Священнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Массовое ДТП в Одессе с участием BMW Х5: виновник сбежал

Фото: "Думская"

26 октября на улице Большой Арнаутской между Преображенской и Заславского дорогая иномарка на большой скорости устроила жуткое ДТП. По показаниям свидетелей, водитель BMW Х5 белого цвета проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с "Москвичом". После этого внедорожник отбросило на остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

Как сообщили полицейские, одна 34-летняя женщина получила закрытый перелом левого бедра, перелом левой голени, тупую травму живота, грудной клетки, рубленые раны лба и политравму. 36-летнему мужчине оторвало левую ногу в районе голени. Помимо этого, у него закрытый перелом правой голени. 28-летнему парню оторвало левую ногу в районе голени. У него также диагностировали закрытый перелом правой голени, перелом правого колена и травматический шок 2-й степени.

По сведениям полицейских, автомобиль "Москвич" в результате удара остановился в 30 метрах от BMW. Водитель и пассажир "Москвича" погибли на месте.

Видео: Евгений Антилето

По показаниям свидетелей, в BMW было два пьяных парня, которые начали убегать с места происшествия. Один из очевидцев попытался задержать их, однако получил колото-резанные раны от ножа, которым воспользовался один из беглецов. В результате у 31-летнего мужчины диагностировали резаные раны теменной области головы, лба и левой щеки.

В ноябре полиция задержала одного из участников массовой аварии на Большой Арнаутской в Одессе. По информации сайта "Думская", задержан 22-летний Валерий Ганченко, чье водительское удостоверение нашли в автомобиле BMW. Он все это время скрывался в Одесской области. Путем долгих переговоров Ганченко уговорили сдаться родственники, отмечает издание.

Также СМИ сообщали, что еще одному подозреваемому – Магомеду Берсанову – удалось сбежать за границу. По данным источников, он скрывается в одной из республик Российской Федерации.

Ужасное ДТП на скользкой трассе под Житомиром

Фото: полиция

16 ноября под Житомиром столкнулись грузовик и рейсовый автобус "Эталон".

По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля "ДАФ", житель г. Каменское (Днепродзержинска), в условиях гололеда не справился с управлением. В результате крупногабаритную фуру вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом.

Видео: полиция

В результате аварии каретами скорой помощи были госпитализированы 17 человек. 55-летний водитель автобуса умер в реанимации. Тяжелые травмы также получил 37-летний житель Житомира, который в момент столкновения находился ближе всего к водителю.

В фуре, которая ехала из Харькова и двигалась в направлении Бердичева, находились водитель и его напарник. Оба в результате ДТП не пострадали.