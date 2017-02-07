Снежная ловушка: мужчина умер, освобождая из сугроба авто

Сегодня, 16:24

По предварительному заключению специалистов, у мужчины случился инфаркт

Автор фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Житомирской области умер мужчина, пытаясь помочь водителю освободить автомобиль Nissan из снежного сугроба.

Трагедия произошла ночью 6 февраля на полевой дороге между селами, сообщает пресс-служба полиции области. Двое пассажиров, помогая водителю справиться с ситуацией, пытались самостоятельно вытолкать транспортное средство. Однако один из мужчин, 53-летний житомирянин, внезапно потерял сознание и умер до приезда "скорой".

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Фото: полиция

"Уже на месте стало известно, что в салоне автомобиля Nissan находились 29-летний водитель, его 53-летний отец и их знакомый. Мужчины возвращались с дачи, расположенной в Хуторе Никольском, в областной центр. Около 1.30 по дороге в село Гремячее автомобиль забуксовал, попав колесами в снежный сугроб на обочине. Пока водитель пытался двинуться с места, двое пассажиров толкали авто. Внезапно одному из них стало плохо, и он потерял сознание. К сожалению, до приезда "скорой" мужчина скончался", – рассказали в полиции.

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Фото: полиция

По предварительному заключению специалистов, смерть наступила из-за инфаркта миокарда.

Сейчас по данному факту продолжается выяснение всех обстоятельств.

Напомним, сегодня в Николаеве лоб в лоб столкнулись Opel Astra и "Москвич". В результате ДТП водитель "Москвича" погиб, а его пассажирка пострадала.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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