"У них нарушена психика": известная волонтер прокомментировала избиение школьниц в Чернигове

Известная волонтер и психолог Наталья Юсупова прокомментировала избиение 14-летней Полины в Чернигове.

Наталья Юсупова опубликовала видеообращение в Facebook и заявила, что подростки должны понести реальное наказание за свои действия.

"Мое личное мнение, что (наказанием должна быть. – Ред.) если не колония, то условный срок или психиатрическая клиника. Потому что я, как психолог, как профессионал, считаю, что у этих детей, которые учувствовали в избиении, у них нарушена психика. Я бы еще "проработала" этих детей, которые стояли вокруг. Потому что наблюдать, радоваться тому, что происходит перед тобой, перед твоими глазами, – совершенно ненормально", – сказала Наталья Юсупова.

"Полину били не по-детски. Ее били ногами в голову, то есть один удар ногой мог бы закончиться летальным исходом", – подчеркнула волонтер.

Она также добавила, что никто не говорит о последствиях, которые теперь предстоит вынести пострадавшим, и что о многих девочках еще неизвестно, передает rbc.ua. По ее словам, каждый может проецировать то, что видел на видео, на себя, представлять своего ребенка на месте пострадавшей. Сын Юсуповой рассказал матери о собственном опыте драки в школе, однако он "отбился".

Более того, из уст волонтера стало известно, что от матери Маши также страдали люди. Юсуповой написала женщина, которая стала жертвой жестокости со стороны матери. Она тоже избивала в детстве своих школьных товарищей.

Напомним, соцсети шокировали видео, на которых девочки-подростки жестоко избивают двух школьниц из Чернигова – Полину и ее подругу Юлю. За происшествием наблюдает толпа сверстников. Зрители снимают все на мобильный телефон, шумят, ругаются матом и подстрекают нападавших.

Видео: соцсети

Участниками драки являются три девушки – две несовершеннолетние школьницы и студентка педагогического университета.

По факту избиения школьниц правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц.

В полиции отмечают, что за такое преступление даже несовершеннолетним участникам конфликта может грозить до 4 лет лишения свободы. Судьбу подозреваемых после завершения расследования решит суд.