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Уникальный старинный артефакт нашили украинские военные на дне Черного моря (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/24_main.1484313366.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/24_tn.1484313366.jpg Происшествия и криминал Ученые предполагают, что найденный четырехлапый якорь использовали на торговом судне, которое предположительно затонуло после выхода из Дуная 

Уникальный старинный артефакт нашили украинские военные на дне Черного моря (видео)

Сегодня, 15:15

Ученые предполагают, что найденный четырехлапый якорь использовали на торговом судне, которое предположительно затонуло после выхода из Дуная 


Морские котики во время учений обнаружили старинный якорь. Видео: ТСН

В Черном море украинские спецназовцы нашли старинный якорь. Уникальный артефакт военные обнаружили на глубине 15 метров, когда отрабатывали ориентирование под водой. Находку выкопали из ила, подняли на поверхность и разглядели. Оказалось, что это – венгерский якорь, на котором выбито аутентичное клеймо, пишет ТСН. Ученые, которым передали якорь, уверяют: до сих пор в Украине ни одного похожего экспоната не было.

Уникальную находку украинские спецназовцы обнаружили во время ежедневных тренировок. В тот день ребята как всегда отрабатывали боевое слаживание под водой. Вдруг увидели под илом что-то необычное. Старинный четырехлапый якорь подняли с 15-метровой глубины.

Сейчас на Хортице сохраняется почти сотня старинных якорей. В основном казачьи, русские и турецкие. Венгерский – первый в коллекции. Ученые предполагают, что его использовали на торговом судне, которое предположительно затонуло после выхода из Дуная. И говорят – Черное море скрывает множество интересных находок, но поднять их пока не удается.

"Выявленных объектов достаточно много, но исследованных можно посчитать на пальцах одной руки", – говорит генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

В настоящее время морские котики продолжают ежедневные тренировки. Ребята говорят, основное внимание уделяют именно боевым навыкам. Впрочем, если опять натолкнутся на что-то интересное, обязательно сообщат. А после войны – непременно попробуют себя уже как подводные археологи.

Напомним, ранее в Запорожье подняли со дна древние казацкие корабли. На реставрацию двух судов за два года историки потратили около 70 тысяч долларов.
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