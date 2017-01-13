Уникальный старинный артефакт нашили украинские военные на дне Черного моря (видео)

Ученые предполагают, что найденный четырехлапый якорь использовали на торговом судне, которое предположительно затонуло после выхода из Дуная

В Черном море украинские спецназовцы нашли старинный якорь. Уникальный артефакт военные обнаружили на глубине 15 метров, когда отрабатывали ориентирование под водой. Находку выкопали из ила, подняли на поверхность и разглядели. Оказалось, что это – венгерский якорь, на котором выбито аутентичное клеймо, пишет ТСН. Ученые, которым передали якорь, уверяют: до сих пор в Украине ни одного похожего экспоната не было.

Уникальную находку украинские спецназовцы обнаружили во время ежедневных тренировок. В тот день ребята как всегда отрабатывали боевое слаживание под водой. Вдруг увидели под илом что-то необычное. Старинный четырехлапый якорь подняли с 15-метровой глубины.

Сейчас на Хортице сохраняется почти сотня старинных якорей. В основном казачьи, русские и турецкие. Венгерский – первый в коллекции. Ученые предполагают, что его использовали на торговом судне, которое предположительно затонуло после выхода из Дуная. И говорят – Черное море скрывает множество интересных находок, но поднять их пока не удается.

"Выявленных объектов достаточно много, но исследованных можно посчитать на пальцах одной руки", – говорит генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

В настоящее время морские котики продолжают ежедневные тренировки. Ребята говорят, основное внимание уделяют именно боевым навыкам. Впрочем, если опять натолкнутся на что-то интересное, обязательно сообщат. А после войны – непременно попробуют себя уже как подводные археологи.

Напомним, ранее в Запорожье подняли со дна древние казацкие корабли. На реставрацию двух судов за два года историки потратили около 70 тысяч долларов.