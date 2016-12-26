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В Чернигове нашли провалившийся под лед автомобиль с телом мужчины (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/30_main.1482760788.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/30_tn.1482760788.jpg Происшествия и криминал Водитель авто Seat, известный в городе стоматолог, возле местной бани въехал в реку Десна и утонул

В Чернигове нашли провалившийся под лед автомобиль с телом мужчины (фото)

Сегодня, 15:58

Водитель авто Seat, известный в городе стоматолог, возле местной бани въехал в реку Десна и утонул

  • Фото: полиция
  • Фото: ГСЧС
  • Фото: ГСЧС
  • Фото: ГСЧС
  • Фото: полиция
  • Фото: полиция
  • Фото: полиция

В Чернигове из реки Десна подняли провалившийся под лед автомобиль Seat, поиски которого продолжались несколько дней.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, в авто без признаков жизни обнаружили 42-летнего жителя областного центра.

По информации правоохранителей, вечером 23 декабря мужчина поехал на собственном автомобиле в неизвестном направлении и пропал.

"Полиция установила, что указанный автомобиль 24 декабря в 00:30 возле бани на черниговском пляже "Золотой берег" въехал в р. Десну и утонул. 25 декабря в 14:30 в ходе спасательно-поисковых мероприятий сотрудники ГСЧС обнаружили и подняли на поверхность указанный автомобиль, в котором находилось тело автовладельца. Труп направлен в морг", – рассказали в полиции.

В то же время местные СМИ отмечают, что погибшим водителем является известный в Чернигове врач-стоматолог.

Правоохранители возбудили уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в ноябре на дне Днепра нашли иномарку с телами людей. Почти полгода 44-летний мужчина и 43-летняя женщина находились в розыске как пропавшие без вести. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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