В Кропивницком полицейский требовал крупную взятку у IT-шника

Сегодня, 12:35

"Оборотень в погонах" обвинил мужчину в якобы незаконном вмешательстве в работу местного интернет-провайдера

Правоохранитель требовал четыре тысячи долларов. Фото: СБУ
Правоохранитель требовал четыре тысячи долларов. Фото: СБУ

В Кропивницком разоблачили во взяточничестве оперуполномоченного киберполиции.

Правоохранитель требовал четыре тысячи долларов у ИТ-специалиста, сообщает Служба безопасности Украины.

"Вымогатель требовал от местного ИТ-специалиста четыре тысячи долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы несанкционированное вмешательство в работу одного из местных интернет-провайдеров. Чтобы избежать разоблачения, "оборотень в погонах" создал электронный кошелек российской электронной платежной системы, на который жертве необходимо было перечислить деньги", – рассказали в СБУ.

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Фото: СБУ

Задержали взяточника во время получения квитанции о перечислении части взятку в размере 20 тысяч гривен.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. 

Напомним, в Днепре двух судей задержали за взятку в 30 тысяч долларов. "Служители Фемиды" требовали у обвиняемого деньги за переквалификацию и закрытие уголовного производства. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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