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В Одессе осудили вооруженного дезертира http://www.segodnya.ua/img/article/7907/50_main.1485161208.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/50_tn.1485161208.jpg Происшествия и криминал Мужчина незаконно приобрел целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов, а также не явился на службу из отпуска в расположение воинской части на Донбассе

В Одессе осудили вооруженного дезертира

Сегодня, 10:46

Мужчина незаконно приобрел целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов, а также не явился на службу из отпуска в расположение воинской части на Донбассе

В 2014 году мужчина приобрел арсенал оружия. Фото: 368.media
В 2014 году мужчина приобрел арсенал оружия. Фото: 368.media

В Одессе пять с половиной лет лишения свободы получил дезертир, который незаконно приобрел и хранил арсенал оружия и боеприпасов у себя дома.

32-летний мужчина признан виновным в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами, а также в самовольном оставлении воинской части (ч. 1 ст. 263 УК, ст. 407 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

23_01_2017

Фото: прокуратура

Отмечается, что военнослужащий без уважительных причин не явился на службу из отпуска в расположение воинской части, которая находилась в зоне боевых действий на территории Донецкой области.

Кроме того, в декабре 2014 года мужчина незаконно приобрел целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. В частности, 2 пистолета, карабин конструкции Симонова, более 6 тысяч патронов различного калибра, в том числе 440 – бронебойно-зажигательных, 16 реактивных противотанковых гранат, корпуса и запалы. Все это он хранил у себя дома и в нежилых помещениях в Одессе.

Напомним, в конце 2016 года под Киевом дезертира приговорили к 3 годам и 3 месяцам тюрьмы. Военнослужащий осужден за то, что был призван по мобилизации на особый период, но почти год отсутствовал на военной службе и скрывался от правоохранительных органов.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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