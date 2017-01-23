В Одессе осудили вооруженного дезертира

Мужчина незаконно приобрел целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов, а также не явился на службу из отпуска в расположение воинской части на Донбассе

В Одессе пять с половиной лет лишения свободы получил дезертир, который незаконно приобрел и хранил арсенал оружия и боеприпасов у себя дома.

32-летний мужчина признан виновным в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами, а также в самовольном оставлении воинской части (ч. 1 ст. 263 УК, ст. 407 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Фото: прокуратура

Отмечается, что военнослужащий без уважительных причин не явился на службу из отпуска в расположение воинской части, которая находилась в зоне боевых действий на территории Донецкой области.

Кроме того, в декабре 2014 года мужчина незаконно приобрел целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. В частности, 2 пистолета, карабин конструкции Симонова, более 6 тысяч патронов различного калибра, в том числе 440 – бронебойно-зажигательных, 16 реактивных противотанковых гранат, корпуса и запалы. Все это он хранил у себя дома и в нежилых помещениях в Одессе.

Напомним, в конце 2016 года под Киевом дезертира приговорили к 3 годам и 3 месяцам тюрьмы. Военнослужащий осужден за то, что был призван по мобилизации на особый период, но почти год отсутствовал на военной службе и скрывался от правоохранительных органов.