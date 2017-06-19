В Полтавской области нашли убитого голого мужчину

На теле погибшего эксперты обнаружили ножевые ранения грудной клетки и многочисленные гематомы

В г. Хорол Полтавской области, на перекрестке улиц, прохожий нашел тело голого 40-летнего мужчины.

Об этом сообщает пресс0служба полиции региона.

"Тело обнаженного мужчины, в одних носках, около 04:00, на перекрестке двух улиц города, обнаружил 32-летний прохожий. При осмотре тела эксперты обнаружили ножевые ранения грудной клетки и многочисленные гематомы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители уже задержали подозреваемого в зверском убийстве. Злоумышленником оказался 34-летний товарищ погибшего. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, которая закончилась дракой. От множественных телесных повреждений, нанесенных во время драки, мужчина скончался.

"Полицейские выяснили, что злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, раздел убитого и, завернув тело в одеяло, пытался оттащить его к автостанции. Из-за сильного алкогольного опьянения ему не хватило сил довести умысел до конца, и он оставил тело на перекрестке. 34-летнему знакомому убитого сообщено о подозрении", – рассказали в пресс-службе.

Уголовное производство открыто по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы.