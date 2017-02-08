В страшном ДТП под Житомиром пострадали пять человек

Сегодня, 18:27

Произошло лобовое столкновение внедорожника с автомобилем "Фольксваген Т5"

ДТП под Житомиром. Фото: полиция
ДТП под Житомиром. Фото: полиция

Под Житомиром в результате ДТП пострадали пять человек.

Авария произошла сегодня, на 14 км автодороги Житомир – Могилев-Подольский, сообщает пресс-служба полиции области.  

"Предварительно установлено, что около 11:00 8 февраля на 14 км автодороги Житомир – Могилев-Подольский водитель автомобиля "Тойота Крузер", 30-летний житель Житомира, двигаясь в направлении г. Бердичева, не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу движения. В результате произошло лобовое столкновение внедорожника с автомобилем "Фольксваген Т5" под управлением 40-летнего жителя Житомирского района, который двигался в сторону областного центра", – рассказали в полиции.

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Фото: полиция

По информации Управления безопасности дорожного движения, травмы различной степени тяжести получили два водителя и трое пассажиров "Фольксвагена". Среди пострадавших есть киевлянин. 

Напомним, вчера в Николаеве лоб в лоб столкнулись Opel Astra и "Москвич". В результате ДТП водитель "Москвича" погиб, а его пассажирка пострадала. Кроме того, в авто также находились трое детей – мальчик 2011 г.р. и две девочки 2014 г.р. и 2012 г.р. Малышей госпитализировали в областную детскую больницу.
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    Автор:

    Дмитрий Вебер

    Источник:

    "Сегодня"

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