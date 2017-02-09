В Винницкой области четырехлетняя девочка выпала с балкона многоэтажки

Сегодня, 03:50

Полицейские искали мать ребенка три часа. Все это время пьяная женщина развлекалась в ночном клубе

У женщины есть еще четверо детей, которые сейчас воспитываются в школе-интернате. Фото из открытых источников
У женщины есть еще четверо детей, которые сейчас воспитываются в школе-интернате. Фото из открытых источников

В Винницкой области четырехлетняя девочка выпала с балкона квартиры на втором этаже и сломала ногу.

Мать ребенка в это время развлекалась в ночном клубе, сообщили в пресс-службе полиции области.

"Следственно-оперативная группа полиции срочно выехала на место происшествия и начала поиски родителей ребенка, поскольку квартира, откуда выпала девочка, была закрыта. Соседка, которая первой обнаружила полураздетого ребенка у своих окон и вызвала скорую, описала полицейским хозяйку квартиры. После трех часов поисков горе-матерь и хозяйку квартиры нашли в одном из ночных клубов Хмельника", – рассказывают правоохранители.

Согласно заключению врачей, мать девочки была пьяна – экспертиза определила 1,5 промилле алкоголя в крови.

28-летняя женщина объяснила полицейским, что после застолья они вместе со знакомой решили развлечься в ночном клубе. Уложив ребенка спать, женщины закрыли квартиру и пошли на дискотеку, а на случай если девочка проснется, оставили включенным телевизор.

Отмечается, что у женщины есть еще четверо детей, которые сейчас воспитываются в школе-интернате.

Следственным отделом полиции открытое уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Женщине грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы.

Дальнейшую судьбу девочки будет решать служба по делам детей.

Напомним, ранее в Винницкой области 14-летняя девушка выбросила с 5 этажа новорожденного ребенка.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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