В Житомире парни с электрошокером изнасиловали женщину

Сегодня, 11:04

Правоохранители задержали двух нападавших на месте преступления. Парням грозит до 12 лет заключения

Фото с YouTube
Фото с YouTube

В Житомире двое 18-летних парней изнасиловали женщину. Правоохранители задержали злоумышленников на месте преступления, сообщает пресс-служба Патрульной полиции города.

Вызов к инспекторам поступил в полночь 19 июня.

"Неподалеку автозаправочной станции по улице Королева я услышала крики о помощи, сопровождавшиеся неизвестными звуками электроприбора", – сообщила патрульным диспетчер.

Прибыв на место, стражи порядка увидели на земле женщину, которая оказывала сопротивление двум мужчинам. Молодые люди находились сверху и при появлении правоохранителей побежали прочь.

"Однако стражи порядка не предоставили возможности вероятным обидчикам далеко уйти. Тактически сработав, патрульные задержали двух человек. Пострадавшей вызвали карету скорой помощи. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. 18-летних парней полицейские доставили в горотдел полиции", – информируют патрульные.  

В ходе поверхностной проверки у одного из соучастников преступления копы обнаружили самодельный электрошокер, звук которого, вероятно, и слышала диспетчер.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УК ("Изнасилование, совершенное группой лиц").

Парням грозит от семи до 12 лет заключения. 

Напомним, в Житомире подросток изнасиловал пятилетнего мальчика, заманив ребенка игрушкой. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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