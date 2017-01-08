Жуткое ДТП под Хмельницким: двое погибших

В результате аварии погибла девушка и парень. 20-летнюю девушку от сильного удара выбросило из машины, а 26-летний парень сгорел вместе с авто

Недалеко от села Погорельцы Белогорского района Хмельницкой области выехал в кювет, врезался в дерево и загорелся автомобиль "Range Rover".

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ Национальной полиции.

В результате аварии погибла девушка и парень. 20-летнюю девушку от сильного удара выбросило из машины, а 26-летний парень сгорел вместе с авто.

Предположительно, ДТП на малолюдной дороге произошло около 3 часов ночи. Сгоревшую машину в кювете водители заметили только в 11:00.

Парень с девушкой возвращались домой от родственников, где праздновали Рождество. Машина выгорела так сильно, что ее марку удалось установить только при помощи криминалистов.