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Жуткое ДТП под Хмельницким: двое погибших http://www.segodnya.ua/img/article/7863/79_main.1483886979.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/79_tn.1483886979.jpg Происшествия и криминал В результате аварии погибла девушка и парень. 20-летнюю девушку от сильного удара выбросило из машины, а 26-летний парень сгорел вместе с авто

Жуткое ДТП под Хмельницким: двое погибших

Сегодня, 16:49

В результате аварии погибла девушка и парень. 20-летнюю девушку от сильного удара выбросило из машины, а 26-летний парень сгорел вместе с авто

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

Недалеко от села Погорельцы Белогорского района Хмельницкой области выехал в кювет, врезался в дерево и загорелся автомобиль "Range Rover".

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ Национальной полиции.

В результате аварии погибла девушка и парень. 20-летнюю девушку от сильного удара выбросило из машины, а 26-летний парень сгорел вместе с авто.

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Предположительно, ДТП на малолюдной дороге произошло около 3 часов ночи. Сгоревшую машину в кювете водители заметили только в 11:00.

Парень с девушкой возвращались домой от родственников, где праздновали Рождество. Машина выгорела так сильно, что ее марку удалось установить только при помощи криминалистов.
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