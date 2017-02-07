Рожкова: У российских банков в Украине есть два пути

С 2014 года активы банков с российским капиталом в Украине сокращаются

В Украине на данный момент работают 5 российских банков – 3 больших и 2 маленьких. Об этом сообщила замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Банки российские сегодня ищут покупателя. Мы контролируем все их операции. Мы не видим там угрозы. Для них сегодня есть два возможных пути: или найти нового собственника, или сокращать объемы присутствия на нашем банковском рынке", – отетила Рожкова.

Замглавы НБУ отметила, что с 2014 года активы российский банков в Украине сокращаются.

"Они сокращаются быстрее, чем статистически, поскольку в российских банках большая часть была валютных активов. Сокращаются объемы вкладов, банки работают в режиме ограничений, в банках работают кураторы. На сегодня банки не кредитуют – у них есть задолженности. Определенные государственные предприятия имеют кредиты в этих банках – это вопросы мы обсуждаем сегодня с профильными министерствами. Для того, чтобы этой зависимости не было, эти кредиты должны быть погашены или перекредитованы – мы работаем над этим вопросом", – пояснила Рожкова.

Отдельно Рожкова отметила, что банки с российским капиталом сейчас докапитализированы.

Напомним, ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что в Украине у банков с российским капиталом нет светлого будущего.

Как сообщалось, Сбербанк России по-прежнему не планирует выходить с украинского рынка, где представлен одноименной дочерней организацией. Как отмечал ранее глава банка Герман Греф, активы банка в Украине "сжимаются", но он не видит "перспективы очень быстрого выхода с рынка".

Ранее о намерении закрыть дочерний БМ банк (Украина) говорил глава ВТБ Андрей Костин. Внешэкономбанк готовится продать дочерний украинский Проминвестбанк в первом квартале 2017 года, отмечалранее глава ВЭБа Сергей Горьков.