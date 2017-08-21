Курс евро в Украине вернулся к росту

Доллар и рубль практически не изменились в цене в официальных курсах Национального банка

На сегодня, 21 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,49 грн;

1 евро – 29,92 грн;

10 российских рублей – 4,29 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями пятницы, 18 августа, понизился на копейку.

Курс евро вырос на девять копеек после активного снижения на прошлой неделе. При этом евровалюта держится ниже психологической отметки в 30 гривен, которую превышала в течение месяца.

Российский рубль "похудел" на копейку.

В пятницу, 18 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке упал на две копейки в покупке и в продаже; торги завершились котировками 25,48 – 25,5 грн/долл. Евро на межбанке торговался на уровне 29,92 – 29,94 грн, повысившись на две копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

В целом за прошедшую часть лета официальный курс доллара по отношению к гривни опустился с 26,3 до 25,7 грн.

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Как сообщалось, согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2017 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., в 2018 году – на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл.





Эксперты на конец года дают другие прогнозы: в Центре Разумкова обещают курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни.