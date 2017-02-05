Ремонтники восстановили линию электроснабжения Авдеевки

Сегодня, 16:22

Работы по восстановлению линии электроснабжения к Авдеевке завершены

Ремонтники завершили работы по восстановлению линии электроснабжения до Авдеевки. Фото: Facebook
Ремонтники завершили работы по восстановлению линии электроснабжения до Авдеевки. Фото: Facebook

Ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линии электроснабжения до Авдеевки, которая была повреждена в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко со ссылкой на вице-премьера – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко.

"Ремонтные бригады наконец-то завершили работы по восстановлению линии электроснабжения до Авдеевки, – об этом президенту сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко. Украинские электрики вместе с пиротехниками ГСЧС только что вернулись с места ремонта. Начался следующий этап – подсоединение к трансформаторным подстанциям", – написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Как известно, по вине боевиков несколько дней не могли быть проведены работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки. Изо дня в день российская сторона СЦКК давала гарантии прекращения огня в дневное время, однако затем боевики их нарушали.

Так, в субботу боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы по восстановлению электроснабжения к Авдеевке и Донецкой фильтровальной станции.

В субботу вечером глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК снова дала гарантии прекращения огня в Авдеевке на воскресенье.
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