Неделя безвиза: названо число украинцев, которым отказали в поездке в ЕС

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что за семь дней действия безвизового режима между Украиной и странами Европейского Союза, 22 украинцам отказали в пересечении границы.

Украинские пограничники также рассказали, что с 11 июня границы с ЕС пересекли 441 тысяча украинцев. "Из них – 90 тысяч наших соотечественников во время путешествия использовали биометрические паспорта, 18 тысяч украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу имея только биометрический паспорт", – сообщили в ГПСУ.

Большинство покинули страну через автомобильные пункты пропуска на границе с Польшей (7500 человек), 2270 человек пересекли границу в Венгрии. Авиационным транспортом для посещения Европы воспользовались 5728 украинцев.

Напомним, с 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.