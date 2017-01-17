Глава УГО Валерий Гелетей: "Охраняем президента в усиленном режиме"

Почему ведомство пока не переименовано в Национальную Секретную службу, кого из бывших и нынешних руководителей страны опекают его подчиненные, и чем объясняет использование рамок-металлодетекторов

В воскресенье Управлению государственной охраны, отвечающему за безопасность первых лиц Украины и посещающих страну высокопоставленных зарубежных лидеров, исполнилось 25 лет. Сегодня с юбилеем сотрудников УГО поздравит президент.

Мы отошли от парадных, "датских" интервью, задав руководителю Управления генерал-полковнику Валерию Гелетею вопросы, касающиеся внешне малозаметной, но довольно напряженной деятельности подчиненных и его собственной.

Итак, переименуют ли Управление в Национальную Секретную службу? Кого из нынешних и бывших известных персон оно охраняет сейчас, а кого нет? Не жалеет ли генерал, что не смог отказаться от предложения Верховного главнокомандующего возглавить военное ведомство? Повторил бы слова о параде в украинском Севастополе? Как часто удается бывать в тире, спортзале, на стрельбище? С кем собирается праздновать собственный юбилей?

SECRET SERVICE ПО-УКРАИНСКИ

— Когда-то вы предлагали переименовать Управление в Национальную Секретную службу — что с этой идеей?

— Было такое предложение — назвать его по аналогии с зарубежными странами, в частности, США, где есть Secret Service. Встречались с коллегами, изучали их опыт. Пока идея не нашла поддержки и в Верховной Раде, и в других спецслужбах. Возможно, они побаиваются, что перетянем на себя какие-то функции, связанные с секретами, гостайнами, прочими специфическими задачами. Чтобы не конфликтовать, особо не настаиваем. Но когда нашу структуру путают с той же Госслужбой охраны, другими ведомствами, к которым не имели и не имеем никакого отношения, бывает досадно.

— Давно хотели узнать: свои разведка и контрразведка в Управлении есть?

— Мы не делаем ничего, не предусмотренного действующим законодательством. Наши оперативные подразделения рас­­полагают необходимым ко­­личеством персонала, обеспечивающим охрану зданий и безопасность охраняемых лиц. Контрразведкой занимаются органы, наделенные такими полномочиями. Но все, что относится к нашей компетенции, в части реализации оперативной информации, осуществляем во взаимодействии с СБУ, Службой внешней разведки, ГУР Минобороны, другими силовыми ведомствами. За пределы полномочий не выходим. Но и свои обязанности на кого-либо не перекладываем.

— А ваша служба внутренней безопасности кого-то серьезного вычислила из тех, кого пытались внедрить извне?

— При подборе и назначении кадров предъявляются довольно высокие требования. Большое внимание уделяем морально-психологическим качествам, стрессоустойчивости, патриотизму людей. Претендентов отбираем досконально. В случае возникновения малейших подозрений, сомнений — проводится тщательная проверка. У нас нет права на ошибку.

— Это общие слова. А как конкретно противодействуете вербовке?

— Работа внутренней безопасности в этой части — очень сложный специфический процесс, который по понятным причинам оставлю без комментариев.

ИСХОДЯ ИЗ ДОЛЖНОСТЕЙ, А НЕ ФАМИЛИЙ

— Кого, кроме президента, премьера, спикера, глав Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, охраняет сегодня УГО?

— Статья 6 соответствующего закона четко определяет перечень охраняемых лиц. Охрана обеспечивается им на период пребывания в должности, а также в течение года после сложения своих полномочий. Президент также наделен правом, на основании статьи 7 закона, предоставить охрану другим лицам.

— Кому именно, можете сказать?

— Информация относится к разряду конфиденциальной.

— С чем это связано?

— С реальными угрозами жизни и здоровью людей. Потенциальные злоумышленники могут использовать информацию (состав семьи, место жительства, прочие подробности) для подготовки неправомерных акций.

— Ну, хорошо, а Яценюк остается под охраной УГО?

— Пока не истек год с момента его ухода с поста премьер-министра, да.

— А Литвин?

— А он нет.

— Медведчук?

— Его мы не охраняли и не охраняем.

— Шокин, Ярема, Махницкий?

— Нет.

— Любопытная ситуация сложилась с главой Центризбиркома. Охендовский — охраняемое лицо. Но вместе с тем и подозреваемый. Какими были бы действия сотрудников Управления, если б суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей?

— Действительно, с такой ситуацией столкнулись впервые — подозрение было объявлено охраняемому лицу. Иного механизма снять охрану на тот момент, кроме вынесения решения об отстранении от должности, не существовало. Пока такого решения суд не вынес, глава ЦИК остается под нашей охраной. Хочу подчеркнуть: УГО охраняет не персоналии (условно говоря, Иваненко, Петренко, Сидоренко), а должностных лиц — в соответствии с их статусом, предусматривающим выделение личной охраны.

— В этом контексте вопрос — повлияло ли недавнее убийство российского посла в Турции на меры безопасности зарубежных дипломатов в Украине?

— То, что случилось в Анкаре, мало кого оставило равнодушным. Убийство в прямом эфире — шок... Но такое могло произойти где-угодно. Меры безопасности зарубежных дипломатов в Украине диктуются уровнем угроз. В посольствах также принимают решения об усилении мер, если это необходимо. В Управлении постоянно мониторится и изучается международная информация о попытках покушений, покушениях на зарубежных лидеров, политических деятелей в мире. Видимо, вы обратили внимание, что и у нас перед началом больших массовых мероприятий все чаще используются рамки-металлодетекторы — на предмет выявления оружия, боеприпасов, взрывчатых, прочих опасных веществ... Это — адекватная реакция на вызовы не только в Украине, но и в других странах.

— Охрана нашего президента осуществляется в усиленном режиме?

— С начала АТО работа всего подразделения УГО переведена на усиленный режим работы. В том числе и обеспечение безопасности президента — Верховного главнокомандующего ВСУ. Других охраняемых лиц и органов государственной власти тоже.

"ПРИЧИН О ЧЕМ-ЛИБО ЖАЛЕТЬ НЕ ВИЖУ"

— За последние полтора-два года вы почти не давали интервью, ничего не комментировали — почему?

— Должность руководителя УГО не столь публична, как, скажем, министра обороны. Наше Управление является правоохранительным органом специального значения. Его статус не предполагает такой открытости, как у главы военного ведомства. Часто бывать на эфирах не позволяет большая загруженность по работе. Вместе с тем я не уклонялся и не уклоняюсь от контактов с прессой.

— Подвожу к тому, что осторожности вам мог добавить непродолжительный опыт работы министром обороны. Вспомним хотя бы заявление с трибуны Верховной Рады 3 июля 2014 года о военном параде в освобожденном Севастополе. Не жалеете о сказанном?

— Мне жалеть не о чем. Я не говорил о сроках военного парада. Искренне сказал, что верю в победу Украины, как и в то, что в честь победы в Севастополе пройдет парад, и Крым будет возвращен в состав Украины. Могу то же самое повторить и спустя два с лишним года, не изменив ни единого слова.

— А могли отказаться от предложения возглавить Министерство обороны?

— Президент — Верховный главнокомандующий ставил передо мной четкие задачи — борьба с терроризмом и бандитскими вооруженными формированиями в зоне боевых действий на Донбассе, противодействие коррупции в министерстве, другие. На самом деле этими задачами я занимался на различных должностях в МВД и обладал определенным опытом. То, что поручал президент, четко совпадало с моим личным пониманием решения проблем на Донбассе. Задачи не были чем-то исключительным, но требовали энергичных шагов и действенных мер. Поэтому принял предложение с оптимизмом. Даже в мыслях не было отказаться. Вот и все.

СПЕЦТЕХНИКА ОТКЛЮЧЕНА, ОДНАКО…

— Теперь о другом. Вот эта ручка у вас на столе обычная или с секретом? Она тоже нашу беседу записывает?

— Самая обычная ручка. Без секретов. Беседу она не пишет. А зачем? Разве не хватит двух ваших диктофонов?

— Мало ли, зачем...

— Если бы вдруг понадобилось стереть запись, использовал бы этот прибор (показывает небольшое устройство в черном пластиковом корпусе). А чтобы защитить разговор от прослушки — включил такой (извлекает из ящика стола миниатюрный постановщик помех). И ваши диктофоны ничего б не записали...

— Генераторы шумов?

— Пусть так. Хотя немного другая система...

— Интересно! Периодически в СМИ и интернете появляются какие-то острые публикации, бросающие тень на руководство и сотрудников УГО. Чем объясняете?

— Идет гибридная война. Одна из ее ключевых составляющих — информационные атаки. Пытаясь компрометировать УГО, хотят дискредитировать власть, добавить напряженности в обществе, расшатать и без того очень сложную ситуацию... На самом деле мы открыты, готовы и дальше вести диалог с медиа, комментировать информацию. У нас новая пресс-служба, которую возглавил опытный офицер — подполковник Олег Остапец. Но слухи, сплетни собирать не будем.

ВНЕДОРОЖНИКИ, СПОРТЗАЛ И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

— Два слова о вашей декларации. Там указаны и недвижимость, и автомобили. Зачем вам два Рейнджровера?

— Тут ни тайн, ни секретов. Декларации заполнял в 2014-м, 2015-м и 2016-м. Больших изменений в них нет. После того, как в 2009-м пришлось уйти из УГО, четыре года проработал вице-президентом одного из банков. Имел возможность научиться вести бизнес и заработать. Поэтому нет имущества, происхождение которого сложно объяснить. Это касается и недвижимости, и автомобилей. У меня были разные машины. Сейчас — Рейнджроверы. Оба куплены еще на предыдущей работе. Один эксплуатирую сам, на втором ездит брат. Это не запрещено.

— Еще о личном. Когда в последний раз были в спортзале, на стрельбище, в тире?

— Служба в УГО требует постоянного поддержания спортивной формы и должного уровня огневой подготовки. Всегда считал своим долгом показывать в этом личный пример. Практически во всех соревнованиях, которые проводим, стараюсь принимать непосредственное участие. Раз или дважды в неделю обязательно бываю в спортзале. Раз в две недели — тир. Раз в квартал — стрельбище. Физическая форма помогает преодолевать тяготы и лишения службы. В нынешнем году проведем соревнования на кубок президента по рукопашному бою среди силовиков. Являюсь вице-президентом Ассоциации бодигардов мира. Команды УГО неизменно показывают отличные результаты на международных соревнованиях. Профессия телохранителей по нашему предложению внесена в официальный перечень профессий в Украине — раньше ее в этом списке не было. Спорт придает силы, энергию, азарт...

— В нынешнем году у вас и личный юбилей. Не решили, где и с кем будете праздновать 50-летие?

— Наперед не загадываю. Хотелось бы в кругу семьи. Это был бы самый большой подарок. На должности министра обороны день рождения встречал в зоне АТО. Готов и юбилей там провести, лишь бы вернуть оккупированные территории, и на украинскую землю пришел мир...