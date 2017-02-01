Перенос посольства Украины в Иерусалим лишит ее партнеров с юга

На днях народный депутат Александр Фельдман зарегистрировал законопроект о переносе посольства Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Нардеп посчитал, что каждое суверенное государство имеет право для себя определить политическую столицу в этом регионе. Данный шаг не был сюрпризом, поскольку еще в декабре 2016 года он предупреждал, что пойдет на него после новогодних праздников и это должно стать ответом на поддержку Киевом решения Совбеза ООН о незаконной поселенческой деятельности Израиля в Палестине. Перенос украинской дипмиссии в оспариваемый обеими сторонами палестино-израильского конфликта Иерусалим, по мнению Фельдмана, должен стать попыткой "сглаживания вины" за такое голосование. Но, по сути, это должно удовлетворить одну сторону конфликта – Израиль.

Хочу отметить, что до регистрации этого законопроекта наша страна вела сбалансированную политику в одном из самых болезненных кризисов ХХ века – конфликте между Израилем и Палестиной. В свое время Украина открыла свое посольство в Тель-Авиве, а чуть позже – дипломатическое представительство в Рамалле. Т.е. она определилась нейтрально: Украина не рассматривала Иерусалим ни как израильскую, ни как палестинскую столицу. Более того, наша страна всегда выступала за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. И благодаря такой позиции, в кулуарах политики разных арабских страх обсуждали вариант, что Украина может стать одним из посредников в этом мирном процессе. Представьте только на секунду, какой уровень на мировой арене приобрела бы Украина, если бы это произошло! Наше государство тогда оказалось бы на уровне сверхдержав. А сейчас, прими Киев любую из сторон этого конфликта, он сразу лишается завидного нейтрального статуса.

Второй момент. Вопрос о переносе украинского посольства в Иерусалим как-то совпал с терзанием Украины со стороны ее восточного соседа. Одновременно начались нападки на Киев со стороны ее самого близкого западного соседа – Польши. Еще недавно никто и представить себе не мог, что именно это европейское государство, которое называли "адвокатом Украины в ЕС", может сыпать угрозами на дипломатическом уровне из-за запрета на въезд в Украину мэра города Перемышль Роберта Хома. Для меня вообще выглядит странно, что Варшава поддерживает человека, который проводит митинги, где звучат лозунги "Смерть Украине" и "Смерть украинцам". Но и это еще не предел обострения украино-польских отношений. В этот понедельник Ярослав Качиньский – лидер парламентского большинства в стране – потребовал от Киева определиться с УПА...

Получается, что в момент, когда Украину терзает кровопролитной войной восточный сосед, возникают острые моменты в отношениях с западным соседом. В итоге на данный момент для Киева лучшим экономическим партнером, с которым нет никаких политических раздражителей, является арабский и мусульманский мир. А если так, то очевидно, что поднятая проблема посольства в Иерусалиме на сегодня является неуместной – нам еще раздражения мусульманских народов не хватало. Скажите мне, что Украине останется, если ее жмут с Запада и с Востока, а еще будут к ней претензии от мусульманских стран?

Я не буду приводить экономический отчет о сотрудничестве Украины с арабскими государствами, однако стоит напомнить, что еще недавно впервые в истории был выпущен совместный украинско-саудийский Антонов, Саудовская Аравия вкладывает миллиарные инвестиции в агросектор Украины. Египет украинские дипломаты называют серьезнейшим партнером Украины на Ближнем Востоке, а я его назвал бы "африканскими воротами" для нашей страны. В порты Александрии регулярно пребывают судна с зерном из Украины. С Ираном были подписаны перспективные соглашения. Есть также много других мусульманских стран-партнеров Украины, о которых я не буду писать в этой статье. И представьте себе, как воспримут народы этих стран новость о том, что Украина переносит свое посольство в Иерусалим.

Напоследок я напомню, что 99 лет назад, когда 400 украинцев защищали европейский выбор украинцев, им на помощь никто не пришел. Тогда европейское общество потеряло выгодного партнера. На сегодняшний день Киеву нужно находить друзей, а не пытаться втянуть Украину в конфликт, который за последние 70 лет не смогли решить даже сверхдержавы.