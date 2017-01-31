Об Авдеевке и не только

Последние несколько дней на Донбассе снова ад. Боевые действия активизировались на уровне зимы 2015 года. Стреляют теперь снова не только по ночам, но и днем.

Линия соприкосновения – это линия фронта. Снова погибшие, раненые мирные, снова разрушения и беда.

В сводках промышленные города – Авдеевка, Макеевка, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск.

Уже третий год на самой линии фронта работает АКХЗ, авдеевский коксохимический завод, самый крупный в Европе. Люди работают как герои, понимая, если завод остановится – не просто не будет города. Будет огромная экологическая катастрофа.

Все это время с заводом его директор Муса Магомедов. Если кто и заслужил звания героя этой дикой войны в промышленном Донбассе – то это точно он. Потому что только силой своего авторитета и оптимизма можно держать такой город и завод.

Вчера вечером из-за активных боевых действий АКХЗ оказался на грани консервации. А предприятие питает теплом город. Высочайшая вероятность замерзания систем отопления. Второй Алчевск. На улице ниже 20 градусов.

В городе нет света и воды.

Нельзя допустить гуманитарной катастрофы. Если город замерзнет – нужно будет спасать 25000 человек. За один день, в двадцатиградусный мороз.

Ринат Ахметов поставил Гуманитарному штабу задачу максимально направить имеющиеся ресурсы на помощь мирным жителям, оказавшимся в критической ситуации.

Сегодня в оперативном порядке было принято решение перенаправить в Авдеевку машину мобильной бригады волонтеров, которая ехала на выдачу в Бахмутский район. В Авдеевку, в палаточный городок МЧС, где оборудованы пункты обогрева, привезли 800 взрослых и 100 детских продуктовых наборов. В данный момент продукты уже разгружены.

Представитель Штаба в Авдеевке, Юля Малахова, находится на постоянной связи с МЧС. Мы готовы доставить помощь в необходимых объемах.

И в Авдеевке, и в Макеевке есть раненые мирные жители. Штаб Рината Ахметова готов оказать помощь медикаментами. Так же, как делает это на протяжении всего конфликта.

Сотрудники Гуманитарного штаба связываются с родственниками пострадавших. Если вам известны факты ранения мирных жителей, просим обратиться по телефону круглосуточной горячей линии 0 800 509 001.

Я понимаю, что о войне давно устали говорить. Это тяжело, не интересно, сложно. Конечно, можно не говорить. И закрыть глаза и уши, и попытаться ничего не слышать. Быть может, в Киеве это получится. Но в Донецке, Авдеевке, Константиновке, Макеевке и Славянске – нет. Там войну чувствуешь каждой клеточкой... Она там. Прямо сегодня. Прямо сейчас.