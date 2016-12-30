Цены на нефть в 2017 году: прогнозы и перспективы

С 1 января 2017 года вступает в силу принятое в конце ноября решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи на 1.2 млн баррелей нефти в день. Кроме того, на 558 тыс. баррелей обязались сократить добычу нефтедобывающие страны вне ОПЕК. Эти соглашения будут действовать на протяжении первого полугодия следующего года, после чего могут быть пересмотрены. Фьючерсные контракты по поставкам нефти уже заключаются на февраль, что позволяет судить о том, поверил ли рынок в способность ведущих стран-экспортеров нефти придерживаться взятых на себя обязательств.

В 2016 году цены на нефть колебались от 20 долларов за баррель в начале года до порядка 50 долларов в декабре. Ожидается, что в 2017 подобных резких скачков удастся избежать, хотя оценки стоимости барреля черного золота существенно разнятся. Так, Администрация энергетической информации США считает, что цены на Брент удержатся в районе 52 долларов за баррель, в то время как цена на другие сорта будет колебаться в коридоре 1 доллар за баррель вокруг базовой. Мировой банк дает несколько другую оценку – 55 долларов, но это в том случае, если члены ОПЕК и их партнеры выполнят взятые на себя обязательства. Эксперты банка считают, что именно фактор выполнения или невыполнения соглашения об ограничении добычи станет решающим для ситуации на рынке. Действительно, торги в декабре по поставкам на январь и февраль 2017 года показали на различных площадках цены в коридоре от 52 до 55 долларов за баррель . Американские аналитики считают, что если еще в начале года следует ожидать выполнения соглашений об ограничении добычи, то к концу шестимесячного срока вероятность нарушения странами-экспортерами своих квот превышает 60%, учитывая богатый опыт нарушения предыдущих договоренностей в рамках ОПЕК. Важным фактором давления на рынок, степень влияния которого пока сложно определить, является уровень добычи сланцевой нефти в США. Крупнейшие компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, уже заявили, что могут легко нарастить добычу, компенсируя тем самым сокращение ОПЕК. К примеру, при цене в 50 долларов увеличение добычи может составить 15% в год, а при цене в 60 долларов добыча может вырасти на 25%. Внедрение самых современных технологий позволит даже превзойти эти оценки. Целый ряд компаний, занятых в разработке сланцевых месторождений, заявили, что готовы резко увеличить добычу и поставки на рынок как только цена приблизится к 60 долларам. В любом случае, поставки нефти из США ожидаются на уровне как минимум 8.8 млн. баррелей в день, что означает небольшой рост по сравнению со средними показателями 2016 года.

Неустойчивость, которую испытывает рынок в ожидании новых данных об объемах добычи в 2017 году, проявилась уже в декабре. После чувствительного роста, связанного с ноябрьским решением ОПЕК, в конце декабря цены упали в связи с неожиданными сообщениями об увеличении национального резерва нефти США на 4.2 млн. баррелей. Ранее прогнозировалось, что резерв в декабре уменьшится на 2.1 млн. баррелей. Вместо этого нефтеперерабатывающие заводы резко уменьшили объемы переработки, ссылаясь на значительные запасы продукции, и этот фактор оказалось для рынка сюрпризом.

Еще одним обстоятельством, существенно влияющим на цены, является усиление доллара по сравнению с другими валютами в связи с ростом интереса к американским ценным бумагам и ожидаемым повышением процентных ставок. После некоторой неопределенности, связанной с избранием Дональда Трампа, на финансовых рынках воцарилась уверенность, что экономика США находится в значительно лучшей форме, чем ожидалось ранее, и имеет положительные перспективы в 2017 году. В то же время привлекает внимание тот факт, что страны ОПЕК и их партнеры по соглашению о сокращении добычи договорились встретиться в Вене 21-22 января 2017 года, то есть на следующий день после инаугурации Трампа, с тем, чтобы еще раз оценить рыночную реакцию на ограничение добычи и перспективы американской экономики. Любопытно, что ранее эта встреча планировалась на 13 января. Дело в том, что более "дорогой" доллар увеличивает реальную стоимость барреля нефти для других стран, кроме США, что неизбежно приведет к уменьшению спроса в среднесрочной перспективе. Это для производителей и экспортеров нефти может стать фактором, влияющим на уровень добычи. Низкие цены в 2016 году привели к росту потребления, однако эта тенденция, по мнению аналитиков, не является устойчивой. Рост цен может легко привести к снижению потребления, а значит, повлияет на дальнейшие решения ОПЕК. Эксперты подчеркивают, что в истории ОПЕК еще не бывало случаев 100% выполнения соглашений, поскольку члены картеля не являются однородной группой. И если Саудовская Аравия надеется в будущем году увеличить доходы от продажи нефти на 46% (до 128 млрд долларов), то страны типа Ливии, Нигерии и Ирака стремятся сохранить хотя бы нынешний уровень продаж.

Аналитики "Меррил Линч" и "Голдман Сакс" считают, что цены на нефть в следующем году возрастут до отметки около 60 долларов в связи с уменьшением глобальных инвестиций в нефтедобычу на фоне низких цен 2014-2016 годов. Так, по информации "Голдман Сакс", инвестиции снизились на 41%, что ставит под сомнение способность экспортеров нефти, не участвующих в соглашении ОПЕК и не-ОПЕК, компенсировать почти 2 млн баррелей в день на рынке.

В контексте анализа нефтяных рынков важно понимать, что колебания цен на нефть даже в незначительных, на первый взгляд, пределах – это миллиарды долларов дохода для крупнейшего на сегодняшний день экспортера нефти – России. Беспрецедентный факт, что Россия пошла на соглашение с ОПЕК и, кроме того, продала 19.5% акций "Роснефти" консорциуму, в который входит Катарский суверенный фонд, говорит о том, что Москва отчаянно нуждается в деньгах и новых партнерах на нефтяных рынках. Серьезные проблемы с бюджетом, продолжающиеся уже третий год подряд в связи с низкими ценами на нефть и действием санкций, привели к чувствительным последствиям. По данным журнала "Форбс", доход на душу населения в России в 2015 году упал по сравнению с рекордным 2013 годом (11,615 долларов США) до 11,038 долларов, средняя зарплата уменьшилась в 2015 на 9%, более 2 млн. человек переместились в категорию "за чертой бедности". Правительству РФ удалось стабилизировать ситуацию, однако потенциал негативных тенденций в 2016 году накапливался и в случае дальнейшего балансировании цен на нефть около 40 долларов (а в 2016 году средняя цена составила 43 доллара за баррель), ситуация грозила выйти из под контроля. Правительственные СМИ в России избегают упоминания о росте протестных настроений, особенно в регионах, расположенных далеко от Москвы, о задержках с выплатой заработной платы, банкротствах предпринимателей и банкиров, неспособных обслуживать ранее взятые кредиты в связи санкциями, однако все эти тенденции имеют место. По мнению политических аналитиков, в преддверии выборов 2018 года В.Путину совершенно необходимо найти выход из сложившейся ситуации и, если он примет решение продолжать участие в военных конфликтах в Сирии и в Украине, без повышения и удержания цен на нефть это окажется попросту невозможным.

Таким образом, следует ожидать, что в 2017 году нефтяные рынки, особенно в начале года, будут находиться под действием целого ряда политических факторов, и прежде всего, зависеть от первых шагов новой американской Администрации. Крайне важным аспектом в среднесрочной перспективе может оказаться достижение политических договоренностей между США и Россией о некоем "новом порядке", архитектором которого называют Киссинджера, а также назначение Тиллерсона государственным секретарем. Если же усилиями РФ, Ирана и Турции еще и удастся достичь устойчивого перемирия в Сирии, обеспечив участие в этом процессе Катара и Саудовской Аравии, как сообщалось в некоторых СМИ, то не исключено, что к концу 2017 года цены на нефть будут определяться вовсе не нынешними договоренностями в рамках ОПЕК. В этом смысле год столетнего юбилея большевистского переворота в России обещает много сюрпризов.