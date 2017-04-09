Дональд Трамп начинает действовать

Конец минувшей недели стал знаковым для новой администрации Белого дома. После длительного периода расцвета "эпоха твитов Трампа" вдруг перестала быть столь значимой, как прежде. 45-й президент США начал, наконец, действовать в привычной для американских президентов манере – принимать решения исходя прежде всего из национальных интересов США и внутриполитической ситуации. В результате внимание всего мира уже третий день приковано к пятничному ракетному удару по Сирии, на который впервые с начала сирийского конфликта решились США. Россия, которая обстреливала Сирию с Каспийского моря в 2015 году, из акватории Средиземного в 2016-м, с кораблей, подводных лодок и самолетов, заявила, что ракетная атака США является очевидным "актом агрессии". Москва, которая убеждала мировое сообщество, что размещенные в Сирии российские комплексы противоракетной обороны надежно защищают кровавого диктатора, повинного в смерти 500 тысяч мирных граждан своей страны, от любых посягательств, ничего не смогла противопоставить обыкновенным "томагавкам". И сделал это тот самый Трамп, за победу которого в Кремле был выпит не один ящик шампанского.

Дело в послании, которое получили Асад и Путин: США намерены решить сирийскую проблему раз и навсегда, и если нужно будет – силой

Президент США приказал нанести удар возмездия за очередное преступление, совершенное сирийским режимом – химическую атаку, повлекшую гибель более восьми десятков людей, в том числе множества детей. США предупредили Россию об ударе за два часа до него – и потому, что у них был подписанный еще при Бараке Обаме некий меморандум о координации действий в Сирии (был – потому что Путин уже приостановил его действие), и потому, что США все еще не хотят открытой конфронтации с Россией. Но, с другой стороны, Трамп не спрашивал разрешения Кремля – и несколько десятков "томагавков" (минимум 59) сравняли две военных базы армии Асада с землей. Нет никаких сомнений, что Россия предупредила Б. Асада об атаке и боевые самолеты сирийской армии были с этих баз выведены, однако дело заключается вовсе не в количестве сожженной техники. Дело в послании, которое получили Асад и Путин: США намерены решить сирийскую проблему раз и навсегда, и если нужно будет – силой. Шок в Москве был настолько велик, что советник Путина, ярый анти-американист и анти-глобалист, приверженец фашистской идеологии А. Дугин написал: "То, что произошло 7 апреля 2017 года, может стать началом Третьей Мировой войны….Решение об атаке принял Дональд Трамп. Тем самым он закончился как Трамп, и начался как переодетая в мужчину Хилари. Это Хилари-трансвестит. Все то, против чего Трамп боролся в ходе предвыборной кампании и что он обещал изменить, под всем этим он сегодня поставил свою подпись". Вот так. Ни больше, ни меньше.

Практически нет сомнений, что время для атаки было выбрано с учетом и этого фактора – Китай должен понимать, что Северная Корея не имеет иммунитета, если ее действия будут серьезно угрожать интересам и безопасности США

Говоря о ситуации в Сирии нельзя обойти молчанием событие, которое произошло еще до атаки, в четверг, и которое является ничуть не менее важным с точки зрения будущего мироустройства. Во Флориде, в одном из загородных имений Д. Трампа состоялся первый американо-китайский саммит. Кроме вопросов торговли, как в двустороннем режиме, так и в контексте глобальной торговой политики, на повестке дня числился вопрос, буквально на днях обозначенный Белым Домом и Пентагоном как один из наиболее приоритетных – это ядерная программа Северной Кореи и возможности Пхеньяна нанести ракетный удар по Сеулу, США и их союзникам. В контексте торговых отношений США и Китая важно понимать, что из 502 млрд. долларов торгового дефицита США 347 млрд. приходится на Китай. Поэтому для США вопрос о выравнивании торговля с Китаем является одним из ключевых. Что касается Северной Кореи, то в последние годы эта страна провела целый ряд испытаний ракетной техники, чем серьезно встревожила Южную Корею и Японию, что, разумеется, не может остаться без внимания США. В свою очередь, для Китая важны гарантии США о невмешательства в ситуацию в Южно-Китайском море и подтверждение приверженности политики "одного Китая" в отношениях с Тайванем. По мнению экспертов, стороны вполне могли бы договориться по всем этим вопросам при наличии политической воли с обеих сторон, причем и лично Трампу, который находится под огнем критики в связи с "российским досье" и лично Си Дзиньпиню, который стремится укрепить свое положение в КПК накануне важнейшего съезда партии, важно продемонстрировать успех на переговорах с самым сильным партнером. Однако встреча двух лидеров прошла почти незамеченной. Наиболее ярким стало заявление Трампа для журналистов перед ужином с китайским лидером о том, что они с Си Дзиньпинем "заложили основы дружбы". "Но я не получил от него ничего, абсолютно ничего", – пошутил при этом Трамп. Не осталось, однако, без внимания, что во всех переговорах с Си Дзяньпинем принимали участие дочь Трампа Иванка и его зять Д. Кушнер. Следует думать, что стороны все же обменялись позициями и взяли тайм-аут для размышлений. Атака на Сирию произошла сразу же после того, как Си Дзиньпин и его супруга покинули поместье Мар-а-Лаго, проведя полтора дня в компании Президента США и членов его семьи. Практически нет сомнений, что время для атаки было выбрано с учетом и этого фактора – Китай должен понимать, что Северная Корея не имеет иммунитета, если ее действия будут серьезно угрожать интересам и безопасности США.

К активным действиям после химической атаки в Кан Шейкуне американцев призывал и президент Турции

Вполне предсказуемо, что атака "томагавков" была названа Дамаском "актом агрессии", повстанцами – "актом возмездия", а Россией – "нарушением международного права". Удовлетворение давно ожидаемыми решительными действиями США высказал Б. Нетаниягу. К активным действиям после химической атаки в Кан Шейкуне американцев призывал и президент Турции Р. Т. Эрдоган. Он также пообещал сделать "все, что будет необходимо", чтобы поддержать военную акцию США. В частности, правительство Турции официально подтвердило факт использования химического оружия на основе медицинских исследований тел жертв. И при этом Совет безопасности ООН в очередной раз не смог согласовать текст резолюции по Сирии из-за позиции России, которая, фактически, отрицала факт химической атаки со стороны войск Асада. Действия Трампа получили поддержку в Конгрессе США, хотя ряд представителей демократического лагеря выступили с заявлениями, что "Трамп должен был бы получить согласие Конгресса на подобный шаг". Однако, по мнению сенатора Дж. МакКейна, известного своей критикой в адрес 45-го президента США, "ранее, на этой неделе войска Асада убили десятки людей в варварской атаке химическим оружием. Сегодня они получили ответ США. Ракетная атака показала, что режим Асада может больше не надеяться на бездеятельность Соединенных Штатов". Он также подчеркнул, что разговаривал с президентом по телефону, а это свидетельствует о "стремлении Трампа заручиться поддержкой законодателей".

Главным результатом ракетного удара стало, как выразился один эксперт, то, что "русская карта теперь выбита из рук демократов"

По мнению аналитиков, ракетная атака США разрушила и без того тающие надежды на восстановление нормальных отношений между США и Россией, и, в более широком смысле, между Россией и Западом. На фоне подготовки визита Р. Тиллерсона в Москву, свой визит отменил глава Форин Офиса Б. Джонсон. Р. Тиллерсон в крайне жесткой форме раскритиковал поддержку Б. Асада Россией и заявил, что "нет никаких сомнений в том, что за атакой стоит режим Башара Аль Асада". Однако на фоне всех этих громких заявлений самое важное остается скрытым. Главным результатом ракетного удара стало, как выразился один эксперт, то, что "русская карта теперь выбита из рук демократов". На череду громких скандалов, связанных со слушаниями в Конгрессе о связях членов команды Д. Трампа с Россией, Белый Дом ответил 59 "томагавками", которые, фактически, должны были не только увести в тень дискуссию о том кто с кем когда и почему встречался, но и продемонстрировать решительность новой администрации действовать в соответствии с высокими моральными принципами не взирая на лица и страны. Судя по всему, цель достигнута, ибо уже третий день все ведущие СМИ США молчат о связях команды Трампа с Россией. Вместо рассуждений, состоящих, преимущественно, из догадок, разрозненных фактов и спекуляций на преувеличенной чувствительности американского обывателя к теме "продажных политиков", новая дискуссия в СМИ касается конкретных, фактических вопросов - были ли атаки эффективными, остановят ли они Асада и насколько решительными и последовательными в дальнейшем будут США.

Москва не решится на открытую конфронтацию, однако координацию совместных действий в Сирии приостановила и устами различных пресс-секретарей предупредила, что в следующий раз будет сбивать ракеты и самолеты союзников

Не следует однако думать, что противники 45-го президента так легко откажутся от возможности продолжения расследования. Оно далеко не закончено и явно наносит ущерб администрации Белого дома. Однако тот факт, что новая, все еще не сформированная администрация вдруг приобрела фактическую легитимность в глазах американского политикума – несомненно. Крайне любопытно теперь проследить за развитием событий, поскольку только наивный обыватель может думать, что В. Путин смирится с нанесенным ударом. Разумеется, Москва не решится на открытую конфронтацию, однако координацию совместных действий в Сирии приостановила и устами различных пресс-секретарей предупредила, что в следующий раз будет сбивать ракеты и самолеты союзников. М. Захарова заявила, что доказательства о вине Асада – ложь, а целью тех, кто совершил атаку, было разрушение трехсторонних договоренностей России с Турцией и Ираном по Сирии. О дальнейшем можно будет судить после визита Р. Тиллерсона в Москву на этой неделе. "Томагавки", как и поддержка со стороны Турции, укрепили его позиции на переговорах на Смоленской площади и в Кремле. Это важно для бизнесмена, опыта которого пока еще недостаточно, чтобы обыгрывать россиян на их поле.