Инаугурация Дональда Трампа и мир: шабаш в Кобленце

"Джин в бутылку больше не вернется". Это не цитата из детской сказки. Это слова нидерландского политика крайне правого толка Геерта Вайлдерса, сказанные на встрече в Кобленце, Германия 21 января 2017 года. Он говорил о призраке популизма, национализма и изоляционизма, который, по его мнению, уже материализовался 20 января в Вашингтоне. Ему вторила Мари Ле Пен: "ЕС уже мертв, просто он об этом еще не знает". "2016 год был годом, когда проснулся англо-саксонский мир. Я уверена, что в 2017 будет годом, когда проснутся народы континентальной Европы".

Всех их объединяет политическая технология – откровенный популизм и политические лозунги – анти-иммигрантские, анти-исламистские, призывающие к национальной изоляции, выходу из ЕС, возврату к национальным валютам, армиям, границам и т.д.

Пока по обеим сторонам океана с удивлением следили за инаугурационными мероприятиями в честь Дональда Трампа, на берегах Рейна уже готовились к масштабным празднованиям. Там по приглашению немецких политиков из партии "Альтернатива для Германии" собрался шабаш крайне правых националистических лидеров ряда европейских стран под лозунгом "Свобода для Европы". Пресса уже назвала это мероприятие "беспрецедентным" и поэтому его участники заслуживают того, чтобы быть названными поименно: Мари Ле Пен – лидер "Национального фронта" из Франции, Геерт Вайлдерс – глава "Партии свободы" из Нидерландов, Маттео Сальвини из "Северной лиги" Италии, Гаральд Вилимски – генеральный секретарь "Партии свободы" из Австрии, Фраук Петри – основательница "Альтернативы для Германии", а также ряд членов европейского парламента из группы "Европа наций и свободы" и несколько независимых. Всех их объединяет политическая технология – откровенный популизм и политические лозунги – анти-иммигрантские, анти-исламистские, призывающие к национальной изоляции, выходу из ЕС, возврату к национальным валютам, армиям, границам и т.д. По мнению участников встречи, Brexit стал первым важным шагом в этом направлении, избрание Трампа – вторым. Если учесть, что уже в феврале состоятся выборы в Нидерландах, затем – во Франции, возможно – в Италии, а ближе к осени в Германии, становится понятным энтузиазм, который излучали правые перед немногочисленной толпой своих сторонников.

Впрочем, по мнению западных аналитиков, энтузиазм участников правого шабаша имеет под собой основания. Шансы "Партии свободы" получить значительное количество голосов в парламенте Нидерландов очень высоки. Их тезки из Австрии в прошлом году были весьма близки к тому, чтобы их кандидат стал Президентом страны, Ле Пен рассматривается как одна из лидирующих кандидатур на президентских выборах во Франции, основанная всего четыре года назад "Альтернатива для Германии" неплохо выглядела на местных выборах и надеется осенью попасть в Бундестаг. "Трамп – победитель, и мы все здесь победители", – заявил Гаральд Вилимски. "Мы присутствуем на кончине одного мира и рождении другого. Мы присутствуем при возвращении национальных государств", – считает Ле Пен. Все настолько серьезно, что в своем субботнем интервью испанской газете "Эль Паис" Папа Франциск выступил с осуждением популизма, политики "строительства стен и колючей проволоки". Он напомнил, что риторика нацистов в Германии 1933 года тоже была популистской. "Немцы хотели тогда отгородиться от всех стенами и колючей проволокой, чтобы никто не украл их идентичность. Германия искала лидера, который мог вернуть ей ее идентичность и тогда нашелся маленький человек Адольф Гитлер, который сказал – Я могу это сделать. Гитлер не украл власть, он был избран народом, и он уничтожил этот народ".

На самом же деле никакого "глобального" правого движения нет, просто идеи, которые они привносят в массы, находят отклик среди части электората, напуганного притоком беженцев, ростом терроризма и экономическими проблемами, с которыми сталкиваются ЕС.

Сборище националистов в Кобленце получило название "Европейский контр-саммит" и вызвало резко негативные отклики в Европе. Его организаторы отказали многим СМИ в аккредитации, обвиняя их в предвзятости, и это тоже было воспринято, как попытка влиять на общественное мнение не совсем чистыми методами. Наряду со сторонниками правых, которых полиция насчитала около тысячи, в Кобленц прибыли более пяти тысяч протестующих – представителей левых сил. Среди них были министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, лидер Социал-демократической партии Германии Сигмар Габриел, а также представители других политических сил страны. По мнению аналитиков, правые сделали попытку показать в Кобленце, что они выступают единым фронтом, и, более того, единым фронтом с Трампом, как лидеры глобального движения против глобализации и истеблишмента. На самом же деле никакого "глобального" правого движения нет, просто идеи, которые они привносят в массы, находят отклик среди части электората, напуганного притоком беженцев, ростом терроризма и экономическими проблемами, с которыми сталкиваются ЕС. Тем не менее, показательным является использование Вальдерсом хэштега #WeWillMakeOurCountriesGreatAgain, по аналогии с обещанием Трампа "to make America great again". Никогда ранее правые партии Европы не собирались открыто на подобные сборища, опасаясь протестов. Теперь же, по их собственному признанию, после инаугурации Д.Трампа они почувствовали себя значительно свободнее и сильнее. В комментариях СМИ они цитировали интервью 45-го Президента США "Таймс" и "Бильд", в котором он говорил о том, что "ЕС стал инструментом для Германии" и предсказал, что многие другие станы ЕС захотят из него выйти. Фраук Петри даже послала поздравительную телеграмму Д.Трампу, в которой заверила нового президента США, что "мы, как немцы и как европейцы будем следовать вашему видению внешней политики с надеждой, поскольку она освежающе отличается от курса, которым мы следовали на протяжении нескольких последних десятилетий". Согласитесь, для лидера политической силы Германии обещание главе другого государства следовать его внешней политике является весьма нетривиальным и, хочется верить, этот шаг еще найдет свое отражение в результатах выборов.

Безусловно, невозможно рассматривать сборище в Кобленце в отрыве от упорных попыток России расколоть Европу. Поток иммигрантов, который не удалось остановить благодаря "своевременному" вмешательству РФ в сирийскую войну, несомненно, нанес урон тем политическим силам Европы, которые находятся при власти и выступают за солидарную политику ЕС в условиях кризиса. Кроме того, напрашивается прямая аналогия с другим мероприятием, которое произошло в прошлом году.

25 сентября 2016 г. в престижном московском отеле "Ритц Карлтон" состоялась конференция под броским названием "Диалог наций. Право народов на самоопределение" – съезд сепаратистов со всего мира, который уже во второй раз проводился в столице РФ. И если первое подобное мероприятие именовалось "экспертной дискуссией", то во второй раз организаторы – Антиглобалистское движение России (АГД) – стремились придать этому сборищу маргиналов "правозащитный" характер. Примечательно, что мероприятие щедро спонсировалось общероссийским Национальным благотворительным фондом, основанным в 1999 году по личной инициативе В.Путина и работающим под его патронатом. Состав участников мероприятия поражал разнообразием географии. От Приднестровской молдавской республики до Техаса и Калифорнии, от представителя короля Гавайев до лидера движения "Ухуру" ("свобода" на суахили) Омали Йешитела, от вице-президента ассоциации "Ломбардия-Россия" до ирландской "Шинн Фейн" и шотландцев. ДНР и ЛНР тоже присутствовали в зале, как и положено, в камуфляже, только сидели в самом конце стола и к числу "истинных" сепаратистов причислены не были.

Представление об уровне дискуссии можно составить по выступлениям участников. Джанматтео Феррари, вице-президент культурной ассоциации Ломбардия-Россия заявил: "Сейчас страны стоят на перекрестке: много- или однополярный мир. США, отказавшись принимать итоги законного референдума в Крыму, доказали свое намерение диктовать другим народам, как жить. Единственное противоядие — это Россия и проводимая Путиным внешняя политика. Я считаю, что предоставление нам площадки для обсуждения – шаг к лучшему миру". Президент так называемого движения за независимость Калифорнии "Yes California" Луис Маринелли считает, что отделение штата станет выгодным не только для его жителей, но и для США в долгосрочной перспективе. Он заявил в интервью Russia Today (этот и ему подобные каналы активно освещали мероприятие), что "Калифорния платит огромное количество налогов в копилку США, а взамен получает гораздо меньше. Мы не хотим кормить всю страну своими сбережениями, гораздо продуктивнее было бы потратить эти деньги на социальную сферу в самой Калифорнии. Кроме того, налоги Калифорнии идут на военный бюджет, а значит, США придется его сократить в случае нашего успешного отделения. В перспективе это приведет к изменению внешней политики, началу дружественных отношений с Россией и многополярному миру". Он намеревается провести соответствующий референдум в 2019 году. Нейт Смит, лидер техасских сепаратистов, недоволен, что Вашингтон "навязывает Техасу некоторую общую историю и заставляет забыть, что мы техасцы. Например, мы поддерживаем решение Крыма и недовольны поведением США в отношении России". Короче говоря, лидеры европейских правых присягали на верность Трампу, лидеры сепаратистов – Путину.

Вирус изоляционизма достиг Турции. На днях там объявили, что пользователи интернета в стране переходят к использованию национального поисковика. Называться он будет не то Geliyoo, не то Gediyoo. Правда, когда бета-версия стала доступной, выяснилось, что обе эти программы используют Google’s Api, то есть это все тот же старый добрый Google.

При всей очевидной несостоятельности "Диалога наций", которому Москва пыталась придать оттенок респектабельности, подобные мероприятия имели своей целью также оправдание прямой поддержки со стороны Кремля крайне правым и крайне левым партиям в ряде стран Европы. Среди них болгарская "Атака", немецкая "Национальная демократическая партия", греческая "Золотая заря", венгерская "Йоббик", итальянская "Северная лига", французский "Национальный фронт", которые отнюдь не гнушались обращаться за финансовой помощью к Москве (к примеру, ле-пеновцы запросили более чем удвоить жалование – если в прошлом году "кредит" составил 12.2 млн. долларов, то в этом цифра возросла до 27.7 млн. и им, вроде бы, в такой сумме отказали). Всех их в прошлом году уже собирали в Санкт-Петербурге под эгидой рогозинской партии "Родина", просто встреча в Кобленце стала особенной в связи инаугурацией Трампа. "Это ЕС и США вынудили Россию поддерживать движения против официального истеблишмента", – так ранее объяснял политику России депутат Госдумы и прокремлевский политолог Сергей Марков. Любопытно, какие аргументы он найдет теперь. Тем временем вирус изоляционизма достиг Турции. На днях там объявили, что пользователи интернета в стране переходят к использованию национального поисковика. Называться он будет не то Geliyoo, не то Gediyoo. Правда, когда бета-версия стала доступной, выяснилось, что обе эти программы используют Google’s Api, то есть это все тот же старый добрый Google. И Трамп здесь совершенно ни при чем.