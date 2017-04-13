Новый главный враг Дональда Трампа

Пока весь мир обсуждал неожиданно смелый удар США по войскам Асада в Сирии, а затем затаив дыхание следил за визитом Госсекретаря США Р. Тиллерсона в Москву, за тысячи километров от белокаменной, в Юго-восточной Азии, разворачиваются события, вполне способные действительно привести к самой настоящей войне. Потому что на роль главного врага США Дональд Трамп назначил не Сирию, и не Россию, а Северную Корею. Ким Чен Ын давно и небезуспешно раздражает США и их важнейших союзников – Южную Корею и Японию своими испытаниями баллистических ракет и ядерной программой. Последнее из таких испытаний баллистической ракеты среднего радиуса действия было проведено 5 апреля – как раз накануне визита Си Цзиньпина в США. Именно поэтому некоторые аналитики справедливо расценили американскую "ответку" по Сирии не только, как наказание Асада за химическую атаку, но и как косвенное предупреждение северным корейцам.

Если Китаю и США удалось столь эффективно договориться по Северной Корее, это не только снимает напряженность на мировых рынках, обеспокоенных воинственной риторикой Трампа по отношению к Китаю во время избирательной кампании, но и служит посланием Москве, которая изо всех сил стремиться разыграть "китайскую" карту в Евразии

Более того, в подтверждение серьезности намерений США ударная группа Третьего флота США во главе с авианосцем "Карл Винсон" (50 самолетов на борту!) отменила запланированный визит в Австралию, развернулась и отправилась из Сингапура прямо к берегам Корейского полуострова. Подобные визиты и даже совместные американо-корейские военно-морские учения не являются чем-то необычным. Но вот два твита Трампа, которые сопровождали новость о передислокации ударной группы, являются весьма необычными. "Северная Корея ищет неприятностей, – написал он в первом из них. – Если Китай решит помочь – замечательно. Если нет – мы решим проблему без них!" Еще более изумительным по откровенности был второй твитт: "Я объяснил президенту Китая, что торговое соглашение с США будет для них лучше, если они решат проблему Северной Кореи!". Реакция Китая не заставила себя ждать, и оказалась далеко не такой, как ожидали специалисты-синологи. Китай не стал возражать, а просто отказался от традиционных закупок коксующегося угля из Северной Кореи (в буквально смысле – отправил домой целую флотилию из 12 северокорейских суден с 2 миллионами тонн угля на борту) и оформил несколько значительных по объему заказов на поставки угля из США. На самом деле обязательство ограничить или вообще прекратить закупки коксующегося угля из КНДР Китай взял на себя еще в конце февраля, присоединившись, таким образом, к санкциям против Северной Кореи в связи с продолжающимися в этой стране разработками ядерного оружия и средств его доставки. Учитывая, что Китай – один из крупнейших покупателей угля из КНДР, прекращение контрактов означает сильнейший удар по и без того слабой экономике этой страны. Но геополитический эффект от этого жеста, сделанного именно в то время, когда к берегам Кореи направляется ударная группа Третьего флота, а Трамп и Си Цзиньпин только что провели успешный даже по мнению китайских СМИ саммит, превышает его экономическую значимость. Если Китаю и США удалось столь эффективно договориться по Северной Корее, это не только снимает напряженность на мировых рынках, обеспокоенных воинственной риторикой Трампа по отношению к Китаю во время избирательной кампании, но и служит посланием Москве, которая изо всех сил стремиться разыграть "китайскую" карту в Евразии в противовес американо-европейскому альянсу. А здесь лидеры США и Китая не только договорились провести через 100 дней всеобъемлющие переговоры по двусторонней торговле, но и достигли взаимопонимания по совместным усилиям по остановке ядерной программы КНДР.

Любопытно, что способствуя США в решении проблемы Северной Кореи, Китай преследует и свои интересы. Ведь если в результате военной операции США КНДР перестанет существовать, объединенная, живущая по принципам демократии Республика Корея многократно усилит свой экономический потенциал и влияние

Северная Корея, как это принято у Ким Чен Ына, разразилась гневными осуждениями и угрозами в адрес США. Разумеется, не обошлось без резкой критики по поводу ракетной атаки против Сирии. Прозвучали также угрозы применить ядерное оружие, если США решатся на превентивный удар. Как бы в Вашингтоне не относились к подобным угрозам, мнение экспертов едино – Северная Корея имеет возможность атаковать Юг и сделать это эффективно даже в случае превентивного удара со стороны США. По мнению экспертов, ситуация на Корейском полуострове и в Сирии отличается кардинально, и в Пентагоне не могут этого не понимать. В то же время, приближается 105 годовщина со дня рождения основателя КНДР, а подобные даты в Северной Корее принято отмечать демонстрацией военной мощи. И в Сеуле, и в Токио опасаются, что уже в субботу Пхеньян может устроить очередное испытание, учитывая крайне агрессивную риторику, которая оттуда раздается. Только в прошлом году в КНДР провели два ядерных испытания и, по мнению специалистов, до создания ядерной бомбы осталось максимум два года. Спутниковая разведка показывает, что подготовка к новым испытаниям идет полным ходом, и они станут крайне опасным этапом в разработке ядерного оружия. Советник по национальной безопасности США Г. МакМастер заявил о необходимости немедленного прекращения ядерной программы КНДР. Он сообщил, что президент США поручил своим советникам разработать "весь пакет" возможных действий США по устранению ядерной угрозы. В свою очередь, Госсекретарь Р.Тиллерсон отметил, что президент Трамп и Си Цзиньпин "согласились с необходимостью срочно предпринять меры по устранению угрозы северокорейской ядерной программы". В подтверждение его слов в Сеул срочно прибыл специальный посланник Китая по вопросам Северной Кореи. Стороны приняли решение предпринять совместные шаги по решению проблемы с учетом того обстоятельства, что какой бы упреждающий удар не нанесли США, последствия для Южной Кореи могут быть чрезвычайно разрушительными. Любопытно, что способствуя США в решении проблемы Северной Кореи, Китай преследует и свои интересы. Ведь если в результате военной операции США КНДР перестанет существовать, объединенная, живущая по принципам демократии Республика Корея многократно усилит свой экономический потенциал и влияние, как в регионе, так и на международных рынках, что совершенно не в интересах Китая. Даже размещение современного американского ракетного оружия в Корее вызывает в Пекине обеспокоенность, и поэтому для Китая лучший выход – это сохранение статус-кво, но никак не эскалация напряженности.

По мнению бывшего руководителя британской разведки МИ-6 Дж. Соерса, с которым трудно не согласиться, именно регион Юго-восточной Азии является местом будущего потенциального конфликта, а вовсе не Сирия. В интервью британским СМИ он также заметил, что "не является сторонником Д.Трампа", "которому не хватает опыта и интуиции, чтобы быть эффективным президентом США". Опасения по поводу возможного конфликта вокруг КНДР высказывают по обе стороны Тихого океана, и нет оснований сомневаться, что в США хорошо понимают риски при возможной атаке на КНДР. В то же время, если Пхеньян получит баллистическую ракету большой дальности, способную нести ядерную боеголовку, вопрос о необходимости резкого увеличения затрат на оборону в США, Японии и Южной Корее перейдет в практическую плоскость. Еще десять лет назад в США были проведены испытания ракетного щита, размещенного преимущественно на Аляске, который позволил бы сбить любую ракету, запущенную из КНДР. Однако никакая система ПРО не дает стопроцентную гарантию, и это тоже очевидно для Пентагона. В США все громче раздаются призывы к самым жестким санкциям против Пхеньяна, призванным остановить ядерную программу, и именно такой подход является наиболее вероятным. Тем временем китайский посол в ООН в очередной раз призвал стороны вернуться к режиму переговоров и диалога с Северной Кореей, признав при этом, что накануне субботнего празднования 105 годовщины дедушки нынешнего лидера КНДР ситуация крайне накалена.