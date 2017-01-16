Сирийский гамбит Путина

Трудно сказать, кто ждет 20 января с большим нетерпением – Дональд Трамп или Владимир Путин. Формальное вступление в должность новоизбранного Президента США означает для России возможность начать диалог с Вашингтоном и добиться снятия или, по меньшей мере, облечения санкций, наложенных не только в связи с аннексией Крыма, оккупацией Донбасса, но и по закону Магнитского, и вот теперь, совсем свежие – в связи с хакерскими атаками и вмешательством России в святая святых американской демократии – избирательный процесс. Еще на этапе избирательной кампании Трамп неоднократно высказывался в том смысле, что санкции – это плохо, а с Россией и Путиным нужно взаимодействовать. Дотошные американские журналисты обнаружили немало позитивных оценок, высказанных в адрес президента РФ бизнесменом, а затем и политиком Трампом. Только громкие разоблачения спецслужб США, представивших доказательства кибератак российских хакеров буквально вынудили Трампа признать, что "это все-таки была Россия". Вопросы об агрессии России против Украины, убийства журналистов, Чечня, другие преступления кремлевского режима, находились в центре внимания слушаний в Конгрессе по поводу назначения Рекса Тиллерсона на должность Госсекретаря США, и его ответы, по мнению западных аналитиков, были не до конца убедительными. Тем временем в американских СМИ появился ряд статей, написанных, в том числе, и украинскими авторами, в которых, фактически, предлагаются различные модели компромисса с Россией, варианты "пакетов", содержащих предложения по обмену какими-то важными для сторон проблемами, лежащими в политической плоскости, касающимся борьбы с терроризмом или ядерного разоружения. Чрезвычайно интересную информацию по поводу декабрьских контактов между переходной командой Трампа и официальными лицами России опубликовала "Вашингтон Пост". Оказывается, будущий советник по национальной безопасности Майкл Флинн еще с декабря прошлого года тесно контактировал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Первый раз они разговаривали 19 декабря и Флинн позвонил, чтобы выразить соболезнования в связи с убийством российского посла в Анкаре. Во второй раз 28 декабря Флинн выражал соболезнования по поводу катастрофы российского Ту-154 над Черным морем, в котором погибли артисты хора им. Александрова. Тогда же стороны договорились о телефонном разговоре Трампа и Путина сразу после инаугурации, и, что крайне интересно, о возможном участии США в будущих переговорах по Сирии, инициированных Россией и Турцией при содействии Ирана. Позже представители команды Д.Трампа опровергли эту информацию, настаивая, что 25 декабря 2016 года Кисляк всего лишь поздравил Флинна с Рождеством через смс, однако еще позднее во время слушаний в Конгрессе Тиллерсон сказал буквально следующее: "Сегодня Россия, Сирия, Турция и Иран диктуют условия, на которых будут развиваться события в Сирии, и все это – без нас". Он высказал уверенность, что США должны участвовать в подобных усилиях, признав при этом, что любое сотрудничество с Ираном по Сирии "противоречит интересам США".

Наконец, вполне очевидный сигнал для Москвы прозвучал 13 января, когда в интервью "Wall Street Journal" Д.Трамп сказал, что санкции против России, во всяком случае те, которые были наложены Бараком Обамой в декабре 2016 г. в связи с кибератаками, могут быть смягчены, если Москва докажет свою полезность в борьбе с террористами и достижении других целей, важных для Вашингтона, к примеру, по ограничению ядерных вооружений. "Я так понимаю, они хотят встретиться, и я это абсолютно поддерживаю, – сказал Д.Трамп. – Если мы договоримся и если Россия реально помогает нам, зачем тогда кто-то будет поддерживать санкции, если кто-то делает реально важные вещи?". Непроверенные догадки одной из газет, что встреча двух президентов состоится в ближайшее время в Рейкьявике (очевидно, по аналогии с исторической встречей Михаила Горбачева и Рональда Рейгана), были немедленно опровергнуты пресс-секретарем Д.Трампа. А вот приглашение от России принять участие в запланированных на 23 января переговорах по Сирии в Астане обрело вполне реальные очертания. Именно этот ход Путина и означает начало новой шахматной партии, за которой весь мир будет наблюдать на протяжении многих последующих месяцев.

В чем же заключается "подножка" обладателя черного пояса дзю-до новому Президенту США, ведь приглашение в Астану делегации США выглядит вполне логичным в свете происходящего вокруг Сирии? Здесь следует отметить сразу несколько моментов. Во-первых, США вместе с Россией уже являются участниками и даже ко-спонсорами так называемого Женевского формата переговоров по Сирии, где присутствовала и сирийская оппозиция. Однако Россия сделала в свое время все, чтобы тот формат не привел ни к каким значимым результатам, и стороны поочередно обвиняли в этом друг друга.

Россия долго добивалась, и в конце концов все-таки добилась пусть и шаткого, но все-таки перемирия в Сирии на основе договоренностей России и Турции при содействии и участии Ирана. Взаимодействие Москвы и Анкары достигло такого уровня, что недавно стороны подписали соглашение, позволяющее авиации двух стран, а также сирийского режима Башара Асада, координировать свои действия в воздухе. Фактически, как отмечают иностранные агентства, тем самым Турция признала важную роль, которую действующий режим имеет для урегулирования ситуации в Сирии, хотя ранее Анкара всегда категорически отвергала любые контакты с Асадом, а сирийский режим де-факто признал право Турции воевать на своей территории, хотя ранее сухопутная операция Турции на севере Сирии категорически осуждалась. Во-вторых, на протяжении последних двух месяцев, особенно в ситуации вокруг Алеппо, Россия, Турция и Иран делали все возможное, чтобы продемонстрировать в первую очередь США и ЕС, но и остальному миру тоже, что урегулирование многолетнего кровавого конфликта вполне возможно и без Вашингтона. И вот теперь тональность резко поменялась – министр иностранных дел ТР Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Россия решили пригласить США на переговоры по Сирии в Астану. "Никто не может игнорировать роль США. И это является принципиальной позицией Турции", – подчеркнул он. При этом, правда, Чавушоглу не преминул упомянуть, что представители поддерживаемых США курдских формирований в переговорах участвовать не будут. Крайне показательно, что это заявление прозвучало именно в Женеве, где Чавушоглу принимал участие во встрече по Кипру и где, по всей логике, должны были бы продолжаться консультации по Сирии. Никаких больше деталей о встрече в Астане он не озвучил. В то же время Высший переговорный комитет Сирийской оппозиции высказался в поддержку встречи в Астане как шаг по направлению к политическим переговорам в Женеве (то есть, в "старом" Женевском формате), запланированным на 8 февраля. По мнению оппозиционеров, встреча в Астане должна основываться на результатах Женевского коммюнике 2012 года, а "обсуждение путей политического урегулирования должно осуществляться с участием и при поддержке ООН".

В то время, как возможное участие США переговорах в Астане активно обсуждается экспертами, официальные представители Государственного департамента опровергли информацию о наличии такого приглашения. "Мы не получали какого-либо официального приглашения на эту встречу, – заявил представитель Госдепа Тонер. – Но если бы мы получили такое приглашение, мы бы определенно посоветовали новой администрации принять его". Он подчеркнул, что США всегда оставались в контакте с Россией и Турцией по вопросам сирийского урегулирования, и что, по его мнению, новая администрация должна продолжать эти усилия. Однако в том то и дело, что Путин ни при каких обстоятельствах не пришлет формальное приглашение правительству США, пока в Белом доме Обама. Он сделает все, чтобы показать, что будет иметь дело только с Трампом, которого он неоднократно называл "очень ярким" и "талантливым человеком". Со своей стороны Госсекретарь США Джон Керри поддержал идею переговоров в Астане, выразив надежду, что они дадут "весомые" результаты. В то же время, он высказался за проведение более широких переговоров под эгидой ООН в Женеве. Такого же мнения придерживается Стаффан де Мистура, специальный посланник ООН по Сирии. По состоянию на сегодня ни формат, ни круг участников обеих встреч не определен. Следует ожидать, что основные дебаты развернутся по поводу того, какие группы сирийской оппозиции пригласить в Женеву и (или) в Астану, на каком уровне будет присутствовать действующий сирийский режим и как совместить участие Ирана с крайне негативной оценкой роли это страны в Сирии со стороны команды Трампа. Формально вся эта активность выглядит как серьезное усилие по установлению в Сирии перемирия и перехода к политическим переговорам. Однако что касается Москвы, то не может быть сомнений – основной целью является начало диалога с Белым домом по ключевому для США вопросу – борьбе с терроризмом в лице ИГИЛ. Вполне вероятно, что Флинн и Кисляк уже обсудили "логистику" будущего телефонного разговора между Трампом и Путиным, во время которого и прояснятся подробности будущего формата взаимодействия между США и Россией. Переговоры в Астане должны будут закрепить достигнутые договоренности и тогда не исключено, что и встреча в Женеве под эгидой ООН пройдет успешно. Ведь не зря же 31 декабря 2016 г. в СБ ООН была единогласно поддержана предложенная Россией резолюция по Сирии, в которой высказывается поддержка не только перемирию, гарантами которого выступили Россия и Турция, но и будущим переговорам в Астане. Таким образом, в Сирии пока все идет по сценарию Путина, и это вызывает тревогу. Войну в Сирии необходимо остановить, в этом нет никакого сомнения, однако какую цену за это выставит Путин остается неясным. Как известно, в шахматах различают принятый гамбит (жертва принята), отказанный гамбит (жертва отклонена) и контргамбит (вместо принятия жертвы противник, в свою очередь, сам жертвует материал). Остается определить, что за партия в сирийский гамбит затевается перед нашими глазами прямо сейчас, и о каких жертвах договорятся игроки.