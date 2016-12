Прапорці на полюванні: "фатальний" 2016-й…

Віталій Квітка

Усі знають, що війну закінчено,

Усі знають, що наші програли,

Усі знають, що наслідки битви було передбачено,

Бідні залишилися бідними, багаті стали ще багатшими.

Ось як це відбувається.

Усі знають.

Леонард Норман Коен, "Everybody Knows"

Кожен рік – особливий. Мабуть, немає жодного, який був би як близнюк схожий на іншого. Це тому, що все залежить від нашої власної рецепції. Можна, звичайно, почуватися настільки затурканим (чи навпаки – "просвітленим"), щоб відчувати роки однаковими впродовж десятиріч. І все-таки роки, ніби на полюванні за людиною, залишають у наших душах прапорці, по яких потім ми пізнаємо, яким саме було наше минуле, що і є нашим життям. Байдуже, з використаними в ньому можливостями, чи ні.

Високосним рокам люди приписують "смертоносність". І цей забобон зберігається. Щодо смертей, в тому числі й в Україні, рій минаючий точно "не розчарував" провидців.

Однак він, 2016-й, став роком смерті шістьох суперстар рок-, кабаре- та попмузики…і не тільки. Вчора померла Принцеса Лея із "Зоряних воєн". А ще Дейвід Бові, Джордж Мартін, Прінс, Леонард Коен, Джордж Майкл, ҐреҐ Лейк – ми з дружиною зустрічали під музику цих виконавців попередні Нові роки...

Відкриваючи прикрий список, 10 січня з життя пішов 69-річний Девід Роберт Джонс. Він же британський рок-музикант, співак, продюсер, аудіо-інженер, композитор, художник та актор Девід Бові. Музичні композиції цього рок-музиканта стали знаковими не для одного покоління британців та решти поціновувачів музики. До Залу світової слави рок-н-ролу Бові (Боуї) увійшов ще 20 років тому, 1996-го. Наклади його платівок платинові: сягають сотень мільйонів. Шість альбомів музиканта потрапили до списку 500 найкращих альбомів музики людства за версією журналу Rolling Stone. (Більше – лише у The Beatles (11), в цьогорічного лауреата Нобелівської премії Боба Ділана та The Rolling Stones (по 10), Брюса Спрінгстіна(8) та The Who(7).

Складніше назвати британських та американських зірок музики, з якими Бові не співпрацював чи не створював спільних шоу і проектів. Може, найщільнішою була співпраця Девіда з Марком Боланом із легендарної у 1970-ті "Тиранозаврус Рекс" (Болан загинув у автокатастрофі 1977 року, керуючи автомобілем під час сексу). Дейвід Бові постав перед музичними слухачами в стількох іміджевих іпостасях (від Зіґґі Стардаста та його космічних Павуків з Марса до ледь не відвертої попси в пісні "Чайна гьорл"), що розповісти про всіх словами не-музики складно – краще переглянути кліпи David`а Bowie в ю-тубі. Хоча на наших українських теренах композиції Бові по радіо у 2000-ні лунали не так часто, як пісні ВВ чи "Океану Ельзи", музика та сценічний імідж Бові вплинули у 1970-1990 роки на весь радянський андеграунд ("тусовщики" численних радянських підпільних рок-клубів дивилися на Бові не інакше як на музичного гуру) так конкретно, що його наслідки можна простежити в творчості чималої кількості виконавців, – від Бориса Гребенщикова до виконавців продюсера Баррі Алібасова.

8 березня у віці 90 років помер Командор ордена Британської імперії, Сер Джордж Генрі Мартін – британський музичний продюсер, аранжувальник і композитор, популярність якому принесла робота з гуртом The Beatles в 1960-і. Іноді Мартіна називають "п'ятим бітлом". Він продюсував майже всі платівки гурту. Крім The Beatles, також працював із окремими учасниками групи після її розпаду, а також з America, Ultravox, Селін Діон, Джеффом Беком, Елтоном Джоном. У списку-500 журналу Rolling Stone – 24 пісні, спродюсовані Джорджем Мартіном, більше ніж у будь-кого.

21 квітня, на 58-му році, пішов із життя американський рок-музикант Prince (Прінс Роджерс Нельсон). Творчість красунчика-Прінса – переважно фанк, R&B та джаз-рок. Прінс поєднав у собі риси трьох видатних піонерів: рок-н-ролу — Літл Річарда, ритм-енд-блюзу — Джеймса Брауна і психоделічного року — Джимі Гендрікса. Прінс – лауреат премій "Греммі", "Оскар" та "Золотий глобус". З 2005 року ім'я Прінса – у Залі слави рок-н-ролу.

7 листопада в Лос Анжелесі померла ще одна легенда світової музики – знаний українській аудиторії канадієць єврейського походження Леонард Норман Коен, композиції якого лунають у багатьох голлівудських блокбастерах, зокрема в "Природжених убивцях", знятих совістю і честю американського кінематографу Олівером Стоуном за сценарієм культового кіноідола Квентіна Тарантіно.

На честь однієї з пісень Коена названа група: The Sisters of Mercy. Про поета та композитора з Квебека у композиції "Pennyroyal Tea" співала "Нірвана". Ставши уособленням поп-музики кабаре Канади у 1980-х, у 2000-ні Коен вряди-годи вривався в український ефір, чаруючи хрипкуватим сексуальним голосом та гітом, однією з найбільш часто переспіваних іншими виконавцями "Аllelujah". "Алілуя" виконували американський музикант Джефф Баклі, шведська прогресив-метал-група Pain of Salvation, американська рок-група Bon Jovi, Боно, Джон Кейл та французька співачка Ванесса Парадіз. Ця пісня звучить у фільмах "Афера під прикриттям", "Збройовий барон", "Шрек", "Хранителі", "Босоніж по бруківці", "Вихователі", в серіалах "Мислити як злочинець", "Клініка", "Швидка допомога" і "Доктор Хаус". Також вона пролунала на відкритті Олімпіади-2010 у Ванкувері у виконанні K.D. Lang. Інша пісня Лео Коена, "Демократія", відкривала 1994 року церемонію інавгурації Білла Клінтона. Коену залишилося вічні 82.

Ґреґ Лейк, один із засновників гуртів King Crimson та Emerson, Lake & Palmer, помер у Пулі, Великобританія, 7 грудня 2016. Це був не просто басист, гітарист, вокаліст, автор пісень та продюсер. З Лейком "померло" ціле покоління прогресив-року, уособленням якого стали "Кінґ Крімсон", "Пінк Флойд" та "Джетро Талл".

25 грудня в своєму розкішному будинку у Великій Британії помер "співець Різдва" (пам`ятаєте легендарну "Мerry Сhristmas"?) та дещо скандальний 52-річний Джордж Майкл – поп-ідол кінця 1980-х -початку 1990-х (справжнє ім'я Йоргос Кіріакос Панайоту). За час музичної кар'єри було продано близько ста мільйонів його платівок. Він був одним з найуспішніших поп-співаків. Джордж Майкл - володар двох премій "Греммі": у категорії "Альбом року" (Faith, 1988 рік) і за кращий R & B дует (з Аретою Франклін, пісня I Knew You Were Waiting For Me, 1987). Музика Майкла позбавлена якоїсь виняткової оригінальності чи глибокодумності. Він нагадує типових поп-виконавців Євробачення, які мерехтять перед нами щороку. Однак свого часу жінки Радянського Союзу, не відаючи про орієнтацію Джорджа, просто тремтіли, щойно його світлий образ з`являвся на блакитних телеекранах.

…Загалом 2016 року, за даними ВВС, померло удвічі більше відомих людей, ніж 2015-го , та у 5 разів більше, ніж 2012.

Мабуть, найзнаковіші для нас оці сім:

Нелл Гарпер Лі (28 квітня 1926 — 19 лютого 2016), американська письменниця та публіцистка, відома завдяки її роману "Убити пересмішника" (1960), який було відзначено Пулітцерівською премією 1962 року.

Ненсі Рейґан (Ганна Френсіс Роббінс; 6 липня 1921 — 6 березня 2016), дружина президента США Рональда Рейгана.

Мухаммед Алі (Кассій Марселло Клей, 17 січня 1942 – 3 червня 2016), американський боксер, чемпіон Олімпіади 1960 р. у напівважкій вазі, він став чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі в 1964 р., єдиний, хто вигравав цей титул тричі. Один із найкращих боксерів усіх часів. Його стиль бою взятий на озброєння багатьма сучасними боксерами.

Шимон Перес (Шимон Перскі, 2 серпня 1923, Вішнево, Білорусь — 28 вересня 2016), ізраїльський політик, президент Ізраїлю (2007—2014). Двічі обіймав посаду прем'єр-міністра країни, був міністром у 12 урядах. Обирався до Кнесету майже безперервно з 1959 року.

Фідель Кастро (Фіде́ль Алеха́ндро Ка́стро Рус, 13 серпня 1926 — 25 листопада 2016), кубинський прокомуністичний диктатор. Еволюціонував від одного з лідерів кубинської революції кінця 1950-х років, проявив себе як лівий націоналіст (не-марксист), популіст-демагог та медійний "мачо революції", згодом став самовладним диктатором-тираном, створив у Кубі "комуністичну монархію" з династією на чолі та обожнюванням її засновників. Кастро фізично знищував опозицію та інакодумців, розбагатів на таємному контролі наркотрафіку в усьому Карибському регіоні.

Керрі Френсіс Фішер (21 жовтня 1956 — 27 грудня 2016), американська актриса, сценарист, письменниця і продюсер, відома роллю Принцеси Леї в серії фільмів "Зоряні війни".

