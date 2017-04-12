Конкурентный рынок электроэнергии. Что это для потребителя?

Сегодня Верховная Рада должна рассматривать Закон "О рынке электрической энергии". Этот закон направлен на то, чтобы электроэнергию сделать реальным товаром, и применять к ней все правила конкурентного рынка.

Я же лично столкнулся с понятием "электроэнергия – товар" двадцать лет назад в Лондоне. Как-то стал свидетелем спора в одном лондонском доме. Арендовавшие его банкиры-стажеры выясняли, кому из них идти за электричеством. Был промозглый февральский день, и выходить на улицу никто не хотел. (Замечу, что дело было еще до возможности покупать в интернете.) А я озадачился самой целью похода: как это, идти куда-то за электричеством?

Оказалось, что надо купить некий чип, который требовалось вставить в электросчетчик. В чипе записана определенная сумма (скажем, 20 фунтов). И именно на эту сумму в дом поступает электроэнергия. Сумма исчерпана – света нет. Без чипа тоже света нет. Это можно сравнить с припейд картами для мобильных. Сколько оплатил, столько и пользуешься. Чипы "пополнения электроэнергии" продаются от разных операторов, разным номиналом.

Но далеко не все лондонцы пользуются припейдом. Это практикуется, например, в домах под сдачу, чтобы квартиранты не израсходовали много электроэнергии и не съехали, не заплатив. В основном все же домохозяйства имеют контракт с поставщиком, и платят помесячно по факту потребления (как мы сейчас). Контрактная электроэнергия дешевле, чем через припейд-чипы.

Про лондонские тарифы я ничего конкретного сказать не могу, но вот, например, Польша.

На польском рынке сейчас около 100 компаний предлагают электроэнергию бытовому розничному потребителю: несколько больших, работающих по всей стране, многие – в той или иной степени локальные. Конкурируют они в первую очередь ценой, которая складывается из абонплаты и цены за кВт/час. Есть еще стоимость доставки электроэнергии, но эта цена устанавливается административно и для всех одинакова. Вот, например, по одному из регионов электроэнергию предлагают 24 компании/пакета. Абонплата: 4-10 злотых (25-65 грн). кВт/час: 0,2190 -0,3302 злотых (1,5-2,2 грн) без НДС, стандартный круглосуточный тариф (Есть еще тарифы дневные/ночные). Цена зависит от срока контракта (стандарный – 3 года), от гарантированности тарифа (с негарантированным тарифом поставщик имеет право односторонне менять цену), наличия дополнительных платежей. Очень важный пункт – необходимость подачи прогнозной заявки на потребление электроэнергии. Если клиент готов подать прогноз потребления и следовать ему, цена будет ниже. Тариф, который прогнозов не предусматривает – будет повыше. Существуют утвержденные государством права потребителя (общий контракт), но продавец электроэнергии может предлагать дополнительные индивидуальные условия. Что тоже влияет на тариф – чем больше особых ограничений или обязанностей накладывается на клиента, тем ниже может компания предложить тариф. Для того, чтобы выбрать оптимальный тариф из предлагаемого разнообразия, существуют специальные сайты и фирмы-консультанты.

Специалисты говорят, что на таком уровне рынок у нас заработает в лучшем случае через 4-5 лет после принятия Закона о рынке электроэнергии. Сначала в течение 2-3 лет на рыночные отношения перейдут производители электроэнергии (электростанции), транспортировщики (магистральные электросети) и оптовики-дистрибуторы (облэнерго). После в эти отношения будет включена промышленность. И лишь затем на рынке станут появляться частные компании, предлагающие электроэнергию в розницу бытовым потребителям. Между ними возникнет конкуренция за клиента, которая выльется в разнообразие пакетов с той или иной выгодой. Примерно так, как это сейчас происходит на рынке мобильной связи или же среди интернет-провайдеров.