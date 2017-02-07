Игорь Ляшенко
журналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»
Надо выселить с Крещатика государственные министерства и ведомства
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Пройдемся по Крещатику от Почтамта на Майдане в сторону Бессарабки.
- Дом 22. Сам Почтамт занимает просторные залы на первом этаже. Это услуги для людей. А огромное здание – это госведомства. Укрпочта (управленческие офисы), органы по регулированию связи.
- Дом 24. Министерство аграрной политики и связанные с ним ведомства.
- Дом 28. Госкомитет по телевидению и радиовещанию.
- Дом 30. Министерство энергетики и угольной промышленности.
- Дом 32. Государственные и коммунальные органы по архитектуре и строительству.
- Дом 34. Ряд госструктур и госкомпаний.
Это – сердце Киева, самый-самый центр.
И в этом центре стоят гигантские дома-привидения, такие себе безжизненные летучие голландцы. В эти дома никто не заходит, и из них никто не выходит. Вы можете днем полчаса простоять около любого их них, и их гигантские двери ни разу не откроются.
В эти здания не ходят обычные посетители. Туда вообще редко кто ходит. Туда незачем ходить. Там пропускной режим. Там только для работающих чиновников, которые с 9 до 18, а в пятницу до 16-45.
Зачем эти ведомства в этих зданиях горожанам и туристам?
Людям в центре города нужны магазины, рестораны, музеи, театры, – места, где они могут провести время с пользой и интересом для себя. Если речь идет об офисах, то в центре уместны офисы фирм и специалистов, оказывающих услуги гражданам: юристы, массажисты, стоматологи, портные, консультанты, турагентства, салоны красоты... В этом же списке могут быть редакции и всякая креативная публика, модные нынче коворкинги.
В общем, нужно все то, чем гражданин на Крещатике может при желании воспользоваться. А как гражданину на Крещатике воспользоваться услугами Минагрополитики или Минэнергетики?
Из официальных структур в центре города нужна только мэрия и ее подразделения. И, действительно – в здание КГГА постоянно кто-то ходит, там серьезное движение, какие-то мероприятия, встречи постоянно. Столовая, опять-таки.
А посмотрим чуть шире, но тоже в центре города.
Зачем Госслужба по чрезвычайным ситуациям (пожарные и спасатели) занимает такое прекрасное здание на Гончара, 55 – тихой улице центра? Там место для музея!
Зачем на Сагайдачного, которая скоро станет пешеходной и где должны быть гостиницы, кафе и рестораны, Госфининспекция?
Что делает Министерство юстиции в старинном доме на Городецкого, 13? Министерство культуры на Франка? А Министерство охраны здоровья в Мариинском парке на Грушевского? Это вообще абсурд – держать государственное ведомство в особняке в главном прогулочном парке страны.
Ну и вопрос на засыпку: зачем СБУ на Владимирской занимает такую огромную территорию? Как показала практика, это бессмысленное ведомство, которое прощелкало войну, агрессию, террористов и все, что только можно прощелкать?
И пограничная служба на Владимирской не нужна. Она даже вход с Владимирской перекрыла, заходят туда с тыльной стороны. Как и в СБУ. Кто из киевлян когда-то видел, чтобы кто-то заходил в центральные двери СБУ на Владимирской?
И в здание Академии наук на углу Владимирской и бульвара Шевченко я не видел, чтобы кто-то когда-то входил-выходил.
Эти все организации: министерства и ведомства, – необходимо переселить в новые современные офисы где-нибудь на окраине Киева. (Если они вообще нужны стране.)
Этапы реализации проекта таковы.
- Приватизация зданий, продажа их на аукционе.
- На вырученные деньги строится новый офисный комплекс для гос. учреждений.
- Пока идет стройка, министерства пару лет платят аренду.
- Можно взять недорогой кредит под залог зданий в центре.
- Переезд.
- Новые собственники перестраивают здания под актуальные нужды (с сохранением архитектурного ансамбля).
И тогда мы увидим живой, приветливый Крещатик, удобный и нужный горожанам, привлекающих толпы туристов. А не транзитную автомагистраль, где по широким тротуарам ходят только чиновники на работу и с работы.
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