Приватизация – начинаем с дач в Конче-Заспе

Государство постоянно в размышлениях, чего бы продать, чтобы в бюджет попало еще сколько-то денег. Поскольку текущих доходов не хватает, "хотелки" от продаж закладывают в доходную часть бюджета. В этом году – 17,1 млрд грн. Хоть эта цифра и записана в бюджете, она целиком умозрительная. На такую сумму продать госсобственности не удастся.

Это ясно, это понимают и в ответственном за продажи Фонде госимущества, а потому с продажами не торопятся. В любом случае, очереди за украинскими государственными предприятиями и объектами нет: и мировая экономическая конъюнктура не лучшая, и инвестиционный климат в нашей стране не очень, да и вообще война.

Но есть у нас объекты государственной собственности, которые – я уверен – привлекут и покупателей, и деньги в казну. И могут быть быстро и легко проданы.

Я говорю и государственных дачах в Пуще-Водице и Конче-Заспе, где живут нынешние и бывшие политики и чиновники.

Они там хорошо живут.

А скажите мне, с какой радости они там должны жить? Ведь это территория государственная, ею управляет Державне управління справами (ДУС). Территория за высоким забором, ее охраняет полиция.

Живущие там сейчас люди платят некую арендную плату (не знаю какую, не обнародуют, но явно не рыночную). И я не против того, чтобы они там жили и дальше. Мне без разницы, где они живут. Но я не считаю, что их бытом должно заниматься государство за мои (и всех остальных налогоплательщиков страны) деньги.

Я считаю, что должно быть сделано следующее.

ДУС должно предать объекты в поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица под управление ФГИ. Насколько я знаю, запрета на приватизацию эти объекты не имеют и к числу стратегических не отнесены. ФГИ выставляет все объекты недвижимости в поселках на аукционы (каждый отдельно). По итогам аукционов все объекты (земельные участки и недвижимость на них) получают частных собственников. Нынешним обитателям участвовать в аукционах не запрещается, им даже можно предоставить определенное преимущество покупки, но, разумеется, по рыночной цене. Из поступивших средств выдается компенсация тем бывшим арендаторам, которые тратили свои деньги на капитальное строительство (там таких немало). Государство забывает об этих объектах.

Думаете, будет мало денег и игра не стоит свеч? Посмотрим. Там около 150 домовладений. Все это – суперпрестижная недвижимость. Давайте представим, что в среднем один объект уйдет за миллион долларов. Вполне реальная величина и даже заниженная. В итоге это около 4 миллиардов гривен. Это четверть всего запланированного годового дохода от приватизации. И для сравнения – это бюджет Министерства культуры на целый год.

Я уже не акцентирую на моральной стороне вопроса. В большинстве своем на госдачах живут сейчас люди, которые своей деятельностью привели Украину к нынешнему ее состоянию, и не имеют никакого морального права на льготы со стороны государства.

В любом случае, наше государство не имеет права тратить народные силы и средства на такой пережиток совка, как государственные участки и дачи для чиновников и политиков. Пусть они сами о себе беспокоятся. Президент наш, кстати, там не живет.